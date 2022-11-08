https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-rekonstruiruyut-platformy-na-dvukh-desyatkakh-zhd-stantsiy-1125283690.html
В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций
В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций
В следующем году в Крыму проведут реконструкцию платформ на 18 железнодорожных станциях, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия "Крымские железные РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
2022-11-08T18:36
железные дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму проведут реконструкцию платформ на 18 железнодорожных станциях, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия "Крымские железные дороги".По данным КЖД, речь идет о станциях Азовская, Бахчисарай, Ефремовская, Нижнегорская, Почтовая, Прибрежная, Феодосия, Пролетная, Пресноводная, Сторожевое, Верхнесадовая, Семь Колодезей, Бранное Поле, разъезд 30-й км, Новофедоровка, Останино, Кировская и Краснофлотская. Реконструкция коснется островных платформ, для которых требуются значительные ресурсы:Проекты реконструкции выполнены компанией "Сибгипротранс", большинство из них уже прошли госэкспертизу. Работы проведут по госпрограмме социального развития Крыма и Севастополя. Отмечается, что на станциях Бахчисарай, Прибрежная, Семь Колодезей, Пресноводная, Азовская, Нижнегорская, Краснофлотская и Кировская уже проведены ремонты береговых платформ и пассажирских зданий за счет средств КЖД.Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Крыму появятся новые железнодорожные платформы на станциях Остряково, Яркая, Сирень, 29-й км, Ефремовская, Пролетная, Краснопартизанская и Красноперекопск.
https://crimea.ria.ru/20221020/v-krym-vozobnovili-postavki-tsementa-po-zheleznoy-doroge-1124989941.html
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железные дороги крыма, транспорт, крым
В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций
В Крыму проведут реконструкцию железнодорожных платформ на 18 станциях
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым.
В следующем году в Крыму проведут реконструкцию платформ на 18 железнодорожных станциях, сообщается
в официальном Telegram-канале предприятия "Крымские железные дороги".
По данным КЖД, речь идет о станциях Азовская, Бахчисарай, Ефремовская, Нижнегорская, Почтовая, Прибрежная, Феодосия, Пролетная, Пресноводная, Сторожевое, Верхнесадовая, Семь Колодезей, Бранное Поле, разъезд 30-й км, Новофедоровка, Останино, Кировская и Краснофлотская. Реконструкция коснется островных платформ, для которых требуются значительные ресурсы:
"С 2023 года Крымская железная дорога приступит к реализации данных проектов. По каждому будут приняты необходимые решения: при необходимости будут расширены островные платформы, переустроены железнодорожные пути, контактная сеть и устройства сигнализации, централизации и блокировки. В результате масштабной работы все платформы будут приведены к нормам технической эксплуатации, требованиям по безопасности граждан, а также будет обеспечена доступность для пассажиров из числа маломобильных групп населения", - сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.
Проекты реконструкции выполнены компанией "Сибгипротранс", большинство из них уже прошли госэкспертизу. Работы проведут по госпрограмме социального развития Крыма и Севастополя. Отмечается, что на станциях Бахчисарай, Прибрежная, Семь Колодезей, Пресноводная, Азовская, Нижнегорская, Краснофлотская и Кировская уже проведены ремонты береговых платформ и пассажирских зданий за счет средств КЖД.
Ранее сообщалось
, что до конца текущего года в Крыму появятся новые железнодорожные платформы на станциях Остряково, Яркая, Сирень, 29-й км, Ефремовская, Пролетная, Краснопартизанская и Красноперекопск.