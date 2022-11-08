https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-rekonstruiruyut-platformy-na-dvukh-desyatkakh-zhd-stantsiy-1125283690.html

В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций

В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций

В следующем году в Крыму проведут реконструкцию платформ на 18 железнодорожных станциях, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия "Крымские железные РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:36

2022-11-08T18:36

железные дороги крыма

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В следующем году в Крыму проведут реконструкцию платформ на 18 железнодорожных станциях, сообщается в официальном Telegram-канале предприятия "Крымские железные дороги".По данным КЖД, речь идет о станциях Азовская, Бахчисарай, Ефремовская, Нижнегорская, Почтовая, Прибрежная, Феодосия, Пролетная, Пресноводная, Сторожевое, Верхнесадовая, Семь Колодезей, Бранное Поле, разъезд 30-й км, Новофедоровка, Останино, Кировская и Краснофлотская. Реконструкция коснется островных платформ, для которых требуются значительные ресурсы:Проекты реконструкции выполнены компанией "Сибгипротранс", большинство из них уже прошли госэкспертизу. Работы проведут по госпрограмме социального развития Крыма и Севастополя. Отмечается, что на станциях Бахчисарай, Прибрежная, Семь Колодезей, Пресноводная, Азовская, Нижнегорская, Краснофлотская и Кировская уже проведены ремонты береговых платформ и пассажирских зданий за счет средств КЖД.Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Крыму появятся новые железнодорожные платформы на станциях Остряково, Яркая, Сирень, 29-й км, Ефремовская, Пролетная, Краснопартизанская и Красноперекопск.

https://crimea.ria.ru/20221020/v-krym-vozobnovili-postavki-tsementa-po-zheleznoy-doroge-1124989941.html

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железные дороги крыма, транспорт, крым