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Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших
Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших
На объездной дороге в Симферополе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в МВД по РК. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T21:11
2022-11-08T21:34
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На объездной дороге в Симферополе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в МВД по РК."На автодороге "Восточный обход г. Симферополя" в ДТП погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover. Машина выехала на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком MAN", - говорится в сообщении.По данным МВД, оба они погибли на месте, до приезда скорой помощи, водитель грузовика доставлен в больницу с травмами. "По предварительным данным, водитель Land Rover управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз", - сообщают правоохранители.ДТП произошло в ночь на 8 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221102/dtp-s-legkovushkoy-i-tyagachom-na-severe-kryma--postradal-voditel-1125205850.html
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5
4.7
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мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия

Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших

21:11 08.11.2022 (обновлено: 21:34 08.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На объездной дороге в Симферополе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в МВД по РК.
"На автодороге "Восточный обход г. Симферополя" в ДТП погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover. Машина выехала на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком MAN", - говорится в сообщении.
По данным МВД, оба они погибли на месте, до приезда скорой помощи, водитель грузовика доставлен в больницу с травмами.
"По предварительным данным, водитель Land Rover управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз", - сообщают правоохранители.
ДТП произошло в ночь на 8 ноября.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 11:46
ДТП с легковушкой и тягачом на севере Крыма – пострадал водитель
МВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествия
 
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