https://crimea.ria.ru/20221108/pyanoe-dtp-s-gruzovikom-v-simferopole-dvoe-pogibshikh-1125286002.html

Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших

Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших

На объездной дороге в Симферополе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в МВД по РК. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T21:11

2022-11-08T21:11

2022-11-08T21:34

мвд по республике крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. На объездной дороге в Симферополе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщили в МВД по РК."На автодороге "Восточный обход г. Симферополя" в ДТП погибли 66-летний водитель и 53-летний пассажир Land Rover. Машина выехала на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком MAN", - говорится в сообщении.По данным МВД, оба они погибли на месте, до приезда скорой помощи, водитель грузовика доставлен в больницу с травмами. "По предварительным данным, водитель Land Rover управлял транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время выясняются все обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз", - сообщают правоохранители.ДТП произошло в ночь на 8 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221102/dtp-s-legkovushkoy-i-tyagachom-na-severe-kryma--postradal-voditel-1125205850.html

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мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия