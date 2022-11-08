https://crimea.ria.ru/20221108/krymchane-otdali-moshennikam-5-mln-za-spasenie-detey-i-na-investitsii-1125271419.html

Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"

Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции" - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"

Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на общую сумму в 5,4 млн рублей, самую крупную сумму - 978 тысяч - аферистам отдала жительница Феодосии за "спасение РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T09:40

2022-11-08T09:40

2022-11-08T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на общую сумму в 5,4 млн рублей, самую крупную сумму - 978 тысяч - аферистам отдала жительница Феодосии за "спасение попавшего в ДТП сына", сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских чаще всего крымчан обманывали с помощью мессенджеров и в Интернете - всего 29 случаев на 2,2 млн. рублей. Из них 766 тыс. рублей отдал симферополец, который хотел удачно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику.По телефону доверчивые жители республики попались на удочку мошенников 16 раз, лишившись в общей сложности почти 2,5 млн. Среди обманутых в данном случае оказался и житель Джанкоя, который договорился по перевозке груза, однако груз стоимостью 880 тыс. рублей до точки назначения так и не доехал.Более 740 тыс. рублей ушло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений. В частности таким образом обмануты жители Керчи, Симферополя и Черноморского района. В каждом из случаев им звонили "сотрудники банка" и предлагали установить на телефон приложения "для безопасности".Неделей ранее в Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20221016/pensionerka-iz-sevastopolya-perevela-moshennikam-dva-milliona-rubley-1124916384.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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