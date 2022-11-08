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Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции" - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"
Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции" - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"
Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на общую сумму в 5,4 млн рублей, самую крупную сумму - 978 тысяч - аферистам отдала жительница Феодосии за "спасение РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T09:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на общую сумму в 5,4 млн рублей, самую крупную сумму - 978 тысяч - аферистам отдала жительница Феодосии за "спасение попавшего в ДТП сына", сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полицейских чаще всего крымчан обманывали с помощью мессенджеров и в Интернете - всего 29 случаев на 2,2 млн. рублей. Из них 766 тыс. рублей отдал симферополец, который хотел удачно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику.По телефону доверчивые жители республики попались на удочку мошенников 16 раз, лишившись в общей сложности почти 2,5 млн. Среди обманутых в данном случае оказался и житель Джанкоя, который договорился по перевозке груза, однако груз стоимостью 880 тыс. рублей до точки назначения так и не доехал.Более 740 тыс. рублей ушло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений. В частности таким образом обмануты жители Керчи, Симферополя и Черноморского района. В каждом из случаев им звонили "сотрудники банка" и предлагали установить на телефон приложения "для безопасности".Неделей ранее в Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20221016/pensionerka-iz-sevastopolya-perevela-moshennikam-dva-milliona-rubley-1124916384.html
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мвд по республике крым, крым, происшествия
Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"

Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на 5 млн рублей

09:40 08.11.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Мошенники за неделю обманули крымчан 50 раз на общую сумму в 5,4 млн рублей, самую крупную сумму - 978 тысяч - аферистам отдала жительница Феодосии за "спасение попавшего в ДТП сына", сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полицейских чаще всего крымчан обманывали с помощью мессенджеров и в Интернете - всего 29 случаев на 2,2 млн. рублей. Из них 766 тыс. рублей отдал симферополец, который хотел удачно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику.
По телефону доверчивые жители республики попались на удочку мошенников 16 раз, лишившись в общей сложности почти 2,5 млн. Среди обманутых в данном случае оказался и житель Джанкоя, который договорился по перевозке груза, однако груз стоимостью 880 тыс. рублей до точки назначения так и не доехал.
Более 740 тыс. рублей ушло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений. В частности таким образом обмануты жители Керчи, Симферополя и Черноморского района. В каждом из случаев им звонили "сотрудники банка" и предлагали установить на телефон приложения "для безопасности".
Неделей ранее в Крыму полиция зафиксировала 37 случаев дистанционного мошенничества за неделю, общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.
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