https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Крым Светланы Бабаевой — фотолента - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T15:57
2022-11-08T15:57
2022-11-08T16:06
фотоленты
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крым
утраты
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Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>3 ноября прощание со Светланой состоялось в Симферополе. Мы помним, какой она была. И какой останется с нами.
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125147469_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f6f7d8d611ce749583f4598a9b3e13c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, крым, утраты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
В Москве простились со Светланой Бабаевой, погибшей в Крыму 15:57 08.11.2022 (обновлено: 16:06 08.11.2022)
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву.
Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
3 ноября прощание со Светланой
состоялось в Симферополе
.
Мы помним, какой она была. И какой останется с нами.
© РИА Новости Крым
Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.
1
из 10
Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.
© РИА Новости Крым
Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.
2
из 10
Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.
© РИА Новости Крым
Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.
3
из 10
Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.
© РИА Новости Крым
Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.
4
из 10
Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.
© РИА Новости Крым
А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".
5
из 10
А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".
© РИА Новости Крым
Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.
6
из 10
Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.
© РИА Новости Крым
И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.
7
из 10
И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.
© РИА Новости Крым
А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.
8
из 10
А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.
© РИА Новости Крым
Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.
9
из 10
Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.
© РИА Новости Крым
Света, мы тебя любим!
1
из 10
Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.
2
из 10
Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.
3
из 10
Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.
4
из 10
Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.
5
из 10
А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".
6
из 10
Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.
7
из 10
И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.
8
из 10
А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.
9
из 10
Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.