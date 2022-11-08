Рейтинг@Mail.ru
Крым Светланы Бабаевой — фотолента - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Крым Светланы Бабаевой — фотолента - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T15:57
2022-11-08T16:06
фотоленты
фото
крым
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125147469_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c497e4cf615e4665b35140a5d092f737.jpg
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой &gt;&gt;3 ноября прощание со Светланой состоялось в Симферополе. Мы помним, какой она была. И какой останется с нами.
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125147469_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f6f7d8d611ce749583f4598a9b3e13c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, крым, утраты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента

В Москве простились со Светланой Бабаевой, погибшей в Крыму

15:57 08.11.2022 (обновлено: 16:06 08.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву.
Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>
3 ноября прощание со Светланой состоялось в Симферополе.
Мы помним, какой она была. И какой останется с нами.
© РИА Новости Крым

Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
1 из 10

Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
2 из 10

Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
3 из 10

Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
4 из 10

Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
5 из 10

А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
6 из 10

Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
7 из 10

И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
8 из 10

А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
9 из 10

Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Света, мы тебя любим!

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева
10 из 10

Света, мы тебя любим!

© РИА Новости Крым
1 из 10

Все свое детство Светлана танцевала, и даже выступала со своим ансамблем на концерте перед Леонидом Брежневым. На снимке она в Академии хореографии Севастополя.

© РИА Новости Крым
2 из 10

Походы — это особая любовь Светы. Их она полюбила в Крыму.

© РИА Новости Крым
3 из 10

Только не там, где на тропе встретишь тысячи туристов, а узкими, еле хожеными тропками, где остаешься с Крымом наедине.

© РИА Новости Крым
4 из 10

Для всякого встречного четвероногого у Светы было припасено угощение.

© РИА Новости Крым
5 из 10

А это Светин фирменный жест. Называется — "цыганочка с выходом".

© РИА Новости Крым
6 из 10

Плохая погода никогда не пугала Светлану-походницу. Есть солнце — и уже хорошо, неважно, что на вершине ветер.

© РИА Новости Крым
7 из 10

И в глухом буковом лесу Света в свои выходные была на связи с редакцией.

© РИА Новости Крым
8 из 10

А еще в лесу и горах она собирала лекарственные травяные сборы. Это тоже то увлечение, которое пришло к ней в Крыму.

© РИА Новости Крым
9 из 10

Мы запомним нашу Светлану Бабаеву такой - активной, заводной, подкалывающей.

© РИА Новости Крым
10 из 10

Света, мы тебя любим!

© РИА Новости Крым
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:06
Луч Светы останется в каждом из нас
ФотолентыФотоКрымУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
16:36В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
16:34"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
16:27Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
16:11Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
16:03Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
15:57Крым Светланы Бабаевой — фотолента
15:46Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
15:1585% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
14:13Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
14:08В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
14:01ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
13:56Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
13:40Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
13:31Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
13:29Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
Лента новостейМолния