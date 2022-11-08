https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

Крым Светланы Бабаевой — фотолента

Крым Светланы Бабаевой — фотолента - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Крым Светланы Бабаевой — фотолента

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T15:57

2022-11-08T15:57

2022-11-08T16:06

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Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве похоронили нашу коллегу, начальника, руководителя подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Светлану Бабаеву. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой >>3 ноября прощание со Светланой состоялось в Симферополе. Мы помним, какой она была. И какой останется с нами.

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, крым, утраты