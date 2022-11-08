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Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста
Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста
Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста успешно произведен, следующий пролет будет смонтирован 11 ноября,... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T18:12
2022-11-08T18:12
марат хуснуллин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста успешно произведен, следующий пролет будет смонтирован 11 ноября, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Монтаж первого пролета специалисты произвели во вторник. В связи с работами движение по мосту было перекрыто с 04:00 до 16:00. По словам Хуснуллина, благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов."Собранный пролет переместили на оборудованное специальными накаточными балками место установки. По ним строение передвинули на опорные тумбы и с помощью четырех гидравлических домкратов грузоподъемностью 200 тонн приступили к опусканию металлоконструкций на 5 метров", - уточнил он.По словам вице-премьера, в ближайшие дни пролетное строение будет установлено в проектное положение.
https://crimea.ria.ru/20221108/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno--mintrans-rf-1125281530.html
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марат хуснуллин, крымский мост
Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста

Хуснуллин: монтаж следующего пролета Крымского моста произведут 11 ноября

18:12 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста успешно произведен, следующий пролет будет смонтирован 11 ноября, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. К монтажу следующего пролета приступим 11 ноября", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Монтаж первого пролета специалисты произвели во вторник. В связи с работами движение по мосту было перекрыто с 04:00 до 16:00. По словам Хуснуллина, благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов.
"Собранный пролет переместили на оборудованное специальными накаточными балками место установки. По ним строение передвинули на опорные тумбы и с помощью четырех гидравлических домкратов грузоподъемностью 200 тонн приступили к опусканию металлоконструкций на 5 метров", - уточнил он.
По словам вице-премьера, в ближайшие дни пролетное строение будет установлено в проектное положение.
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Марат ХуснуллинКрымский мост
 
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