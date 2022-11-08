https://crimea.ria.ru/20221108/khusnullin-nazval-datu-ustanovki-vtorogo-proleta-krymskogo-mosta-1125284190.html

Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста

Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста

Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста успешно произведен, следующий пролет будет смонтирован 11 ноября,... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T18:12

2022-11-08T18:12

2022-11-08T18:12

марат хуснуллин

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста успешно произведен, следующий пролет будет смонтирован 11 ноября, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Монтаж первого пролета специалисты произвели во вторник. В связи с работами движение по мосту было перекрыто с 04:00 до 16:00. По словам Хуснуллина, благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов."Собранный пролет переместили на оборудованное специальными накаточными балками место установки. По ним строение передвинули на опорные тумбы и с помощью четырех гидравлических домкратов грузоподъемностью 200 тонн приступили к опусканию металлоконструкций на 5 метров", - уточнил он.По словам вице-премьера, в ближайшие дни пролетное строение будет установлено в проектное положение.

https://crimea.ria.ru/20221108/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno--mintrans-rf-1125281530.html

крымский мост

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марат хуснуллин, крымский мост