https://crimea.ria.ru/20221108/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno--mintrans-rf-1125281530.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ

Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ

Движение по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено во вторник на 12 часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T16:27

2022-11-08T16:27

2022-11-08T16:28

крымский мост

крым

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено во вторник на 12 часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Минтранс России за несколько дней предупредил о том, что 8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html

крымский мост

крым

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2022

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крымский мост, крым, транспорт