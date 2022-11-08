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Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
Движение по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено во вторник на 12 часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено во вторник на 12 часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Минтранс России за несколько дней предупредил о том, что 8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
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крымский мост, крым, транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ

Минтранс России сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

16:27 08.11.2022 (обновлено: 16:28 08.11.2022)
 
© Дмитрий МакеевРемонт моста через Керченский пролив
Ремонт моста через Керченский пролив
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено во вторник на 12 часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Сегодня в 16:00 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.
Минтранс России за несколько дней предупредил о том, что 8 ноября с 04:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами.
Ранее врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что движение автобусов по Крымскому мосту также будет приостановлено, они будут ожидать завершения работ на автостанциях. А вот поезда во вторник будут ходить штатно, кроме того, на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.
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Крымский мостКрымТранспорт
 
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