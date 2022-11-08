https://crimea.ria.ru/20221108/chislo-obyavleniy-o-srochnoy-prodazhe-kvartir-v-rf-pobilo-rekord--eksperty-1125266705.html

Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты

Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты

Количество объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло до 4% – это рекордный показатель за последние три года, говорится в... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T08:09

2022-11-08T08:09

2022-11-08T09:18

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Количество объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло до 4% – это рекордный показатель за последние три года, говорится в исследовании "ЦИАН. Аналитика".По данным экспертов, рост доли таких квартир в продаже начался в марте.Максимальная доля срочных продаж в начале ноября 2022 года зафиксирована в Махачкале (13,7%), Ставрополе (7,8%), Набережных Челнах (6,7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (6,3-6,4%). В Москве и Московской области – 3% и 3,2% соответственно. В Санкт-Петербурге – 3,6%.По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар (1,7 тыс.), Московская область (1,4 тыс.), Москва (1,34 тыс.) и Санкт-Петербург (1,2 тыс.).Проведение срочных сделок зачастую подразумевает наличие дисконтов. В среднем его размер составляет 5,1%. Наибольшие дисконты за срочную продажу (от 10%) аналитики зафиксировали во Владивостоке (10,5%), Махачкале (13%), а также Севастополе, Пензе, Ярославле, Екатеринбурге.Каждая пятая квартира с пометкой срочно продается в новом доме, построенном за последние три года, констатируют эксперты.

https://crimea.ria.ru/20221010/kakie-izmeneniya-gryadut-na-rynke-arendy-nedvizhimosti-v-krymu--mnenie-1124758430.html

https://crimea.ria.ru/20220915/ipoteka-tseny-perspektivy-chto-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-1124497576.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество