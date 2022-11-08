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Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты
Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты
Количество объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло до 4% – это рекордный показатель за последние три года, говорится в... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T08:09
2022-11-08T09:18
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Количество объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло до 4% – это рекордный показатель за последние три года, говорится в исследовании "ЦИАН. Аналитика".По данным экспертов, рост доли таких квартир в продаже начался в марте.Максимальная доля срочных продаж в начале ноября 2022 года зафиксирована в Махачкале (13,7%), Ставрополе (7,8%), Набережных Челнах (6,7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (6,3-6,4%). В Москве и Московской области – 3% и 3,2% соответственно. В Санкт-Петербурге – 3,6%.По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар (1,7 тыс.), Московская область (1,4 тыс.), Москва (1,34 тыс.) и Санкт-Петербург (1,2 тыс.).Проведение срочных сделок зачастую подразумевает наличие дисконтов. В среднем его размер составляет 5,1%. Наибольшие дисконты за срочную продажу (от 10%) аналитики зафиксировали во Владивостоке (10,5%), Махачкале (13%), а также Севастополе, Пензе, Ярославле, Екатеринбурге.Каждая пятая квартира с пометкой срочно продается в новом доме, построенном за последние три года, констатируют эксперты.
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экономика, общество
Число объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило рекорд – эксперты

ЦИАН: количество объявлений о срочной продаже квартир в РФ побило трехлетний рекорд

08:09 08.11.2022 (обновлено: 09:18 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Количество объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло до 4% – это рекордный показатель за последние три года, говорится в исследовании "ЦИАН. Аналитика".

"На вторичном рынке недвижимость крупных городов впервые доля объявлений со срочными продажами достигла 4%, это максимальные отметки за последние три года. В абсолютном выражении количество объявлений о срочных продажах достигло 12,5 тыс. – это на 85% больше, чем в начале марта 2022 года и в целом – максимум за все время. Количество объявлений в целом по всему рынку за тот же период увеличилось только на 29%", - говорится в исследовании.

По данным экспертов, рост доли таких квартир в продаже начался в марте.
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Максимальная доля срочных продаж в начале ноября 2022 года зафиксирована в Махачкале (13,7%), Ставрополе (7,8%), Набережных Челнах (6,7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (6,3-6,4%). В Москве и Московской области – 3% и 3,2% соответственно. В Санкт-Петербурге – 3,6%.
По количеству квартир со срочными объявлениями лидирует Краснодар (1,7 тыс.), Московская область (1,4 тыс.), Москва (1,34 тыс.) и Санкт-Петербург (1,2 тыс.).
Проведение срочных сделок зачастую подразумевает наличие дисконтов. В среднем его размер составляет 5,1%. Наибольшие дисконты за срочную продажу (от 10%) аналитики зафиксировали во Владивостоке (10,5%), Махачкале (13%), а также Севастополе, Пензе, Ярославле, Екатеринбурге.
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