https://crimea.ria.ru/20221107/obstrel-donetska-zdanie-zhd-administratsii-tushili-shest-chasov-1125257324.html

Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов

Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов

Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Донецка 155 мм снарядами, что привело к сильному пожару в здании железнодорожной администрации. Об РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T09:40

2022-11-07T09:40

2022-11-07T09:40

военное положение в новых регионах россии

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Донецка 155 мм снарядами, что привело к сильному пожару в здании железнодорожной администрации. Об этом сообщили в МЧС ДНР.Обстрел произошел около 3:13 ночи, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм."В 03.19 на линию "101" поступило сообщение о повреждении вследствие обстрела здания Донецкой железной дороги. К месту вызова направлены пожарно-спасательные отделения", — говорится в сообщении МЧС.Сейчас на месте работают сотрудники коммунальных предприятий, которые устраняют последствия разрушений. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрела приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Для удобства горожан запущен временный автобусный маршрут "Дворец бракосочетания — ж/д вокзал".

https://crimea.ria.ru/20221103/vsu-nanesli-udar-po-tsentru-donetska-povrezhden-avtobus-raneny-lyudi-1125225073.html

донецкая народная республика (днр)

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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет. 2022-11-07T09:40 true PT1M23S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военное положение в новых регионах россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)