https://crimea.ria.ru/20221107/obstrel-donetska-zdanie-zhd-administratsii-tushili-shest-chasov-1125257324.html
Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов
Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов
Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Донецка 155 мм снарядами, что привело к сильному пожару в здании железнодорожной администрации. Об РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T09:40
2022-11-07T09:40
2022-11-07T09:40
военное положение в новых регионах россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Донецка 155 мм снарядами, что привело к сильному пожару в здании железнодорожной администрации. Об этом сообщили в МЧС ДНР.Обстрел произошел около 3:13 ночи, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм."В 03.19 на линию "101" поступило сообщение о повреждении вследствие обстрела здания Донецкой железной дороги. К месту вызова направлены пожарно-спасательные отделения", — говорится в сообщении МЧС.Сейчас на месте работают сотрудники коммунальных предприятий, которые устраняют последствия разрушений. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрела приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Для удобства горожан запущен временный автобусный маршрут "Дворец бракосочетания — ж/д вокзал".
https://crimea.ria.ru/20221103/vsu-nanesli-udar-po-tsentru-donetska-povrezhden-avtobus-raneny-lyudi-1125225073.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке
Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет.
2022-11-07T09:40
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PT1M23S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военное положение в новых регионах россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины)
Обстрел Донецка: здание ж/д администрации тушили шесть часов
Ночной обстрел Донецка: разрушено здание ж/д администрации, обошлось без жертв
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины ночью нанесли удар по центру Донецка 155 мм снарядами, что привело к сильному пожару в здании железнодорожной администрации. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
Обстрел произошел около 3:13 ночи, вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм.
"В 03.19 на линию "101" поступило сообщение о повреждении вследствие обстрела здания Донецкой железной дороги. К месту вызова направлены пожарно-спасательные отделения", — говорится в сообщении МЧС.
Пожару был присвоен повышенный ранг вызова, что потребовало дополнительных сил МЧС. Всего в тушении были задействованы 60 спасателей и 18 единиц техники. Локализовать пожар, по данным МЧС, удалось только к девяти утра.
Сейчас на месте работают сотрудники коммунальных предприятий, которые устраняют последствия разрушений. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрела приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2. Для удобства горожан запущен временный автобусный маршрут "Дворец бракосочетания — ж/д вокзал".