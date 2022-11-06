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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:46
2022-11-06T09:46
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике

09:46 06.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыстрел
Выстрел - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 114 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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