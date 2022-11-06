https://crimea.ria.ru/20221106/ukrainskie-voyska-za-sutki-25-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-1125250175.html

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T09:46

2022-11-06T09:46

2022-11-06T09:46

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика (днр)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)