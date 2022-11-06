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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T09:46
2022-11-06T09:46
2022-11-06T09:46
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 114 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что были повреждены 11 домостроений в Петровском и Ленинском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике