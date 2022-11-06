https://crimea.ria.ru/20221106/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125250812.html
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T11:17
2022-11-06T11:17
2022-11-06T11:17
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/01/1120734499_39:0:1861:1025_1920x0_80_0_0_2993e0d9eee62819bbcf167574202cdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы 7 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе по состоянию на утро 6 ноября в городе зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 071 человек, выздоровели 93 389.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/01/1120734499_266:0:1633:1025_1920x0_80_0_0_53b7523ee398f5380790f43d02519c43.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 43 новых случая COVID-19, один человек умер
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Госпитализированы 7 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев не зафиксировано.
В Севастополе по состоянию на утро 6 ноября в городе зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.
За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 071 человек, выздоровели 93 389.