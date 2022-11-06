https://crimea.ria.ru/20221106/operativnaya-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125250812.html

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T11:17

2022-11-06T11:17

2022-11-06T11:17

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы 7 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе по состоянию на утро 6 ноября в городе зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 071 человек, выздоровели 93 389.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф