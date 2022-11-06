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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T11:17
2022-11-06T11:17
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы 7 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе по состоянию на утро 6 ноября в городе зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 071 человек, выздоровели 93 389.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 43 новых случая COVID-19, один человек умер

11:17 06.11.2022
 
© piro4d-2707530/pixabayМолекула коронавируса
Молекула коронавируса
© piro4d-2707530/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 19 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 107 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Госпитализированы 7 пациентов, выписаны 16 человек, летальных случаев не зафиксировано.
В Севастополе по состоянию на утро 6 ноября в городе зарегистрировано 24 новых случая заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 59 лет.
За последние сутки в ковидные стационары города были госпитализированы 2 человека. Выписаны 5 пациентов. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 071 человек, выздоровели 93 389.
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
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