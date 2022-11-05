https://crimea.ria.ru/20221105/pochemu-osenyu-treskayutsya-guby-1125058923.html

Почему осенью трескаются губы

Почему осенью трескаются губы - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Почему осенью трескаются губы

Губы могут трескаться из-за неблагоприятных погодных условий, дефицита витаминов или наличия каких-либо кожных заболеваний. Для профилактики этого симптома... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T08:27

2022-11-05T08:27

2022-11-05T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. Губы могут трескаться из-за неблагоприятных погодных условий, дефицита витаминов или наличия каких-либо кожных заболеваний. Для профилактики этого симптома важно правильно разобраться в причинах, сообщила врач-дерматолог, косметолог Екатерина Вертиева в комментарии "Вечерней Москве"."Губы могут трескаться из-за нехватки витаминов, из-за отопительного сезона и просто осенне-зимнего периода. Могут трескаться по причине проявления кожного заболевания: например, атопического дерматита, так называемого хейлита", - рассказала она и уточнила, что в предрасположенности к этому есть роль наследственного фактора.Для того, чтобы сохранить губы красивыми и избежать проблем, важно своевременно обследоваться и при необходимости пить витамины. Также в период холодов нужно исключить все факторы риска и использовать защитные бальзамы для губ."Важно исключить воздействие агрессивных факторов. Например, облизывание губ — дети часто это делают, испытывая волнение. Исключить аллергическую реакцию на помаду или гигиенические средства для губ — причина может быть элементарной", — сказала врач.Если губы трескаются, несмотря на все превентивные и профилактические меры, то необходимо обратиться к дерматологу. Врач поможет выяснить причину и назначить подходящую терапию.Ранее врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, как правильно ухаживать за кожей рук в период холодов. Она подчеркнула, что постоянные трещины на руках могут грозить не только дискомфортом и неприятными ощущениями, но и риском занести серьезную инфекцию, которая нарушит работу всего организма.

https://crimea.ria.ru/20220826/kosmetolog-perechislila-pravila-ukhoda-za-kozhey-litsa-osenyu-1124305306.html

https://crimea.ria.ru/20220408/dermatolog-nazval-deshevoe-chudo-sredstvo-dlya-uvlazhneniya-kozhi-1122889429.html

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