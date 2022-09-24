Осень vs кожа рук: как заботиться
Врач объяснила, как нужно заботиться о коже рук с наступлением холодов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Чтобы кожа рук не трескалась и не сохла, за ней обязательно нужно ухаживать. В противном случае можно получить не только локальные проблемы, но и занести серьезную инфекцию, которая нарушит работу всего организма. Об этом рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова, передает радио Sputnik.
"Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук – это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее", – поясняет Галлямова.
По ее словам, в случае появления трещин руки необходимо лечить, и желательно под наблюдением специалистов. Но лучше не допускать такого состояния. Особенно тщательно за кожей нужно ухаживать осенью, с наступлением холодной погоды. Главное, что требуется делать регулярно, – пользоваться увлажняющими средствами. Предпочтение следует отдать кремам с ланолином или вазелином – они образуют тонкую защитную пленку, которая не пропустит агрессивный холодный воздух. Также хороший компонент гиалуроновая кислота. Такие кремы лучше наносить на руки перед каждой прогулкой, а дома после каждого мытья рук.
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