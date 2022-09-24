https://crimea.ria.ru/20220924/osen-vs-kozha-ruk-kak-zabotitsya-1124604612.html

Осень vs кожа рук: как заботиться

Осень vs кожа рук: как заботиться - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Осень vs кожа рук: как заботиться

Чтобы кожа рук не трескалась и не сохла, за ней обязательно нужно ухаживать. В противном случае можно получить не только локальные проблемы, но и занести... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T08:03

2022-09-24T08:03

2022-09-24T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Чтобы кожа рук не трескалась и не сохла, за ней обязательно нужно ухаживать. В противном случае можно получить не только локальные проблемы, но и занести серьезную инфекцию, которая нарушит работу всего организма. Об этом рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова, передает радио Sputnik.По ее словам, в случае появления трещин руки необходимо лечить, и желательно под наблюдением специалистов. Но лучше не допускать такого состояния. Особенно тщательно за кожей нужно ухаживать осенью, с наступлением холодной погоды. Главное, что требуется делать регулярно, – пользоваться увлажняющими средствами. Предпочтение следует отдать кремам с ланолином или вазелином – они образуют тонкую защитную пленку, которая не пропустит агрессивный холодный воздух. Также хороший компонент гиалуроновая кислота. Такие кремы лучше наносить на руки перед каждой прогулкой, а дома после каждого мытья рук.Ранее врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая научила ухаживать за кожей лица осенью. В это время года россиянкам стоит вернуть в средства ухода кислоты и пилинги.

https://crimea.ria.ru/20220826/kosmetolog-perechislila-pravila-ukhoda-za-kozhey-litsa-osenyu-1124305306.html

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