https://crimea.ria.ru/20220826/kosmetolog-perechislila-pravila-ukhoda-za-kozhey-litsa-osenyu-1124305306.html

Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью

Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью

Осенью жительницам России стоит вернуть в средства ухода за лицом кислоты и пилинги. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматокосметолог... РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T21:59

2022-08-26T21:59

2022-08-26T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Осенью жительницам России стоит вернуть в средства ухода за лицом кислоты и пилинги. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая.Врач подчеркнула, что к привычному очищению кожи можно добавить пилинг. Эффективнее всего будет обратиться за его проведением к профессионалам, а в домашних условиях можно использовать пилинг-скатки и скрабы.Кроме того, эксперт посоветовала осенью провести биоревитализацию (процедура глубокого увлажнения кожи) и фототерапию. По ее словам, данные процедуры восстанавливает кожу лица после жаркого отпуска, а также подготавливает её к холодной зиме."Если после лета вы заметили проявление пигментации, осенью ее можно лечить при помощи фототерапии. Справиться с морщинками после загара и летнего зноя, уплотнить кожу и избавить от визуальных недостатков поможет такая процедура, как лазерная шлифовка кожи", — отметила специалист.Ранее пластический хирург Скворцов перечислил привычки, которые отнимают красоту и молодость.

https://crimea.ria.ru/20220819/kak-prodlit-zagar--neozhidannyy-sovet-kosmetologa-1124226938.html

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здоровье, общество