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Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью - РИА Новости Крым, 26.08.2022
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Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью
Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью
Осенью жительницам России стоит вернуть в средства ухода за лицом кислоты и пилинги. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматокосметолог... РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T21:59
2022-08-26T15:16
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Осенью жительницам России стоит вернуть в средства ухода за лицом кислоты и пилинги. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая.Врач подчеркнула, что к привычному очищению кожи можно добавить пилинг. Эффективнее всего будет обратиться за его проведением к профессионалам, а в домашних условиях можно использовать пилинг-скатки и скрабы.Кроме того, эксперт посоветовала осенью провести биоревитализацию (процедура глубокого увлажнения кожи) и фототерапию. По ее словам, данные процедуры восстанавливает кожу лица после жаркого отпуска, а также подготавливает её к холодной зиме."Если после лета вы заметили проявление пигментации, осенью ее можно лечить при помощи фототерапии. Справиться с морщинками после загара и летнего зноя, уплотнить кожу и избавить от визуальных недостатков поможет такая процедура, как лазерная шлифовка кожи", — отметила специалист.Ранее пластический хирург Скворцов перечислил привычки, которые отнимают красоту и молодость.
https://crimea.ria.ru/20220819/kak-prodlit-zagar--neozhidannyy-sovet-kosmetologa-1124226938.html
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здоровье, общество
Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью

Кислоты и скрабы защитят кожу лица осенью - дерматокосметолог

21:59 26.08.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота салона красоты в Ставропольском крае
Работа салона красоты в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Осенью жительницам России стоит вернуть в средства ухода за лицом кислоты и пилинги. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая.
"Совет номер один – использовать активные компоненты в косметике. Кислоты и ретинол применяются как в уходе за зрелой кожей, так как обладают мощным омолаживающим действием, так и за проблемной и жирной кожей: помогают справляться с высыпаниями и взять под контроль себум. Обратите внимание на средства с гликолиевой кислотой и салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи", – сказала Дышлевая.
Врач подчеркнула, что к привычному очищению кожи можно добавить пилинг. Эффективнее всего будет обратиться за его проведением к профессионалам, а в домашних условиях можно использовать пилинг-скатки и скрабы.
Кроме того, эксперт посоветовала осенью провести биоревитализацию (процедура глубокого увлажнения кожи) и фототерапию. По ее словам, данные процедуры восстанавливает кожу лица после жаркого отпуска, а также подготавливает её к холодной зиме.
"Если после лета вы заметили проявление пигментации, осенью ее можно лечить при помощи фототерапии. Справиться с морщинками после загара и летнего зноя, уплотнить кожу и избавить от визуальных недостатков поможет такая процедура, как лазерная шлифовка кожи", — отметила специалист.
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22:02Главные события и комментарии дня: 26 августа
21:59Косметолог перечислила правила ухода за кожей лица осенью
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