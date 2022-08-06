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Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
Сохранить вечную молодость невозможно, однако отодвинуть ранее старение и надолго сохранить красоту и здоровье может каждый человек. Для этого нужно отказаться... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T08:59
2022-08-06T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Сохранить вечную молодость невозможно, однако отодвинуть ранее старение и надолго сохранить красоту и здоровье может каждый человек. Для этого нужно отказаться от ряда вредных привычек, которые перечислил уверен пластический хирург Дмитрий Скворцов, пишет "Вечерняя Москва".По словам хирурга, прежде всего следует отказаться от походов в солярии и частного нахождения под прямыми солнечными лучами – это сильно портит кожу. Кроме того, ранее старение провоцируют алкоголь, сладости и хроническое переедание. При этом слишком ограничивать рацион, полностью отказываться от жиров и животной белковой пищи, постоянно сидеть на диетах тоже вредно – скудный рацион не восполняет запасы элементов, необходимых для полноценной работы организма.Кроме того, Скворцов советует хорошенько высыпаться, поскольку за время полноценного восьмичасового сна организм способен "починить некоторые поломки". Также необходимо меньше нервничать и спокойно реагировать на различные события, даже если они вам не нравятся, а еще больше двигаться, поскольку малоподвижный образ жизни провоцирует проблемы с осанкой, отеки ног и другие проблемы со здоровьем.В заключение Дмитрий Скворцов призвал регулярно проходить профилактические осмотры.Ранее косметолог-дерматовенеролог Ольга Спиркова назвала основные принципы ухода за кожей.
https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html
https://crimea.ria.ru/20211113/sekretnoe-oruzhie-protiv-stareniya-dietolog-raskryla-svoystva-vitamina-e--1121405769.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение

Пластический хирург Скворцов перечислил привычки, которые отнимают красоту и молодость

08:59 06.08.2022
 
© pixabay.comдевушка
девушка
© pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Сохранить вечную молодость невозможно, однако отодвинуть ранее старение и надолго сохранить красоту и здоровье может каждый человек. Для этого нужно отказаться от ряда вредных привычек, которые перечислил уверен пластический хирург Дмитрий Скворцов, пишет "Вечерняя Москва".
По словам хирурга, прежде всего следует отказаться от походов в солярии и частного нахождения под прямыми солнечными лучами – это сильно портит кожу. Кроме того, ранее старение провоцируют алкоголь, сладости и хроническое переедание. При этом слишком ограничивать рацион, полностью отказываться от жиров и животной белковой пищи, постоянно сидеть на диетах тоже вредно – скудный рацион не восполняет запасы элементов, необходимых для полноценной работы организма.
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Кроме того, Скворцов советует хорошенько высыпаться, поскольку за время полноценного восьмичасового сна организм способен "починить некоторые поломки". Также необходимо меньше нервничать и спокойно реагировать на различные события, даже если они вам не нравятся, а еще больше двигаться, поскольку малоподвижный образ жизни провоцирует проблемы с осанкой, отеки ног и другие проблемы со здоровьем.
В заключение Дмитрий Скворцов призвал регулярно проходить профилактические осмотры.
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