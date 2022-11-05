https://crimea.ria.ru/20221105/koronavirus-v-krymu-dannye-za-sutki-1125241902.html
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
Коронавирус в Крыму: данные за сутки - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 088 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T10:54
2022-11-05T10:54
2022-11-05T10:54
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 088 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы 8 пациентов, выписаны 16 человек. летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе по состоянию на утро 5 ноября выявили 44 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.По информации правительства города, за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 6 пациентов, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 67 человек, из которых 61 - с подтвержденным COVID-19.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 047 человек, выздоровели 93 377.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-chem-opasnost-novogo-virusa-grippa-n3n2--ekspert-1124950631.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Коронавирус в Крыму: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки зарегистрировали 66 заболевших COVID-19, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 088 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
Госпитализированы 8 пациентов, выписаны 16 человек. летальных случаев не зафиксировано.
В Севастополе по состоянию на утро 5 ноября выявили 44 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.
По информации правительства города, за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 6 пациентов, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 67 человек, из которых 61 - с подтвержденным COVID-19.
За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 047 человек, выздоровели 93 377.