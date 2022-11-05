https://crimea.ria.ru/20221105/koronavirus-v-krymu-dannye-za-sutki-1125241902.html

Коронавирус в Крыму: данные за сутки

Коронавирус в Крыму: данные за сутки - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Коронавирус в Крыму: данные за сутки

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 088 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T10:54

2022-11-05T10:54

2022-11-05T10:54

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 088 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.Госпитализированы 8 пациентов, выписаны 16 человек. летальных случаев не зафиксировано.В Севастополе по состоянию на утро 5 ноября выявили 44 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 84 лет.По информации правительства города, за последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 6 пациентов, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 67 человек, из которых 61 - с подтвержденным COVID-19.За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 047 человек, выздоровели 93 377.

https://crimea.ria.ru/20221019/v-chem-opasnost-novogo-virusa-grippa-n3n2--ekspert-1124950631.html

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севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь