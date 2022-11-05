https://crimea.ria.ru/20221105/kakoy-segodnya-prazdnik-5-noyabrya-1121304776.html

Какой сегодня праздник: 5 ноября

Какой сегодня праздник: 5 ноября - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Какой сегодня праздник: 5 ноября

Во всем мире сегодня отмечают День мужчин и День информации о цунами, в России - День военной разведки, в США – День рыжих. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T00:00

2022-11-05T00:00

2022-11-05T00:00

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1f/1118680234_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f0d60f08cc21322b835ad11272fe7b1b.jpg

ФЕОДОСИЯ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают День мужчин и День информации о цунами, в России - День военной разведки, в США – День рыжих.В этот день в 1929 году в Москве открыли первый в СССР планетарий, в 1935 была выпущена популярная настольная игра "Монополия", а спустя 30 лет открыта Останкинская телебашня. Также это день рождения актера театра и кино Павла Прилучного.Что празднуют в миреЭтот праздник появился в календаре в 2000 году по инициативе Михаила Горбачева. Его идею поддержали многие международные организации, в том числе ООН. С тех пор во многих странах мира в первую субботу ноября отмечают День мужчин. Поскольку первые 40 лет детства в жизни мужчины проходят тяжелее всего, купите ему большой радиоуправляемый вертолет. Или просто вкусно накормите – поесть мужчины тоже любят."Волна в гавани" – именно так переводится с японского слово "цунами". Энергии этого явления достаточно, чтобы лишить песка весь пляж, вырвать деревья и сокрушить здания, а вот пальмы на берегу нередко выдерживают удар. Одно из самых разрушительных цунами произошло в Таиланде в 2004 году и унесло жизни 300 тыс. человек (а по неофициальным данным, и вовсе до 700 тыс.). Факты невеселые, зато актуальные ко Дню информации о цунами, который во всем мире отмечают именно сегодня.Конечно, болтун - находка для шпиона. Но вы даже представить себе не можете, какую ценность представляет шпион для болтуна! Впрочем, как известно, шпионы - это у них. А у нас разведчики, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Кстати, лучшим в мире признан советский разведчик, агент ГРУ Жорж Коваль, который в одиночку смог украсть почти всю ядерную информацию Манхеттенского проекта. Но наверняка есть еще и самый-самый лучший, имени которого никто не знает.У рыжих меньше волос на голове, зато они не седеют. А еще рыжих в мире мало: всего один на сто человек. Так почему бы им не посвятить отдельный праздник, подумали в США и учредили День рыжих. Случилось это задолго до того, как пост президента занял рыжеволосый Дональд Трамп. Кстати, он почему-то умудрился поседеть, но старательно тонирует свою не густую шевелюру и сам себе делает укладку.Знаменательные даты"Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий!", - призывал Маяковский осенью 1929 года, когда в Москве открылся первый в СССР зал демонстрации звездного неба. Случилось это именно 5 ноября. Столичный планетарий стал тринадцатым в мире, сразу приобрел популярность среди москвичей и не теряет ее до сих пор. По словам здешних сотрудников, самый любимый экспонат современных посетителей - звездочет, который сидит в центре первого зала музея Урании. Также многим не дает покоя робот-манипулятор Марсоход, который самые любопытные постоянно ломают.Как-то американец Чарльза Дэрроу придумал игру, которая очень увлекла его домочадцев. Тогда он решил монетизировать изобретение и пошел в компанию "Паркер Бразерс". Здешние менеджеры игру не оценили. Чарльз подумал и стал продавать самодельные ее варианты. И неожиданно очень в этом преуспел. Тогда менеджеры тоже подумали и решили все-таки выкупить права на проект. Пожали Чарльзу руку, немножко заплатили, потом чуть-чуть переделали правила и 5 ноября 1935 года выпустили в широкую продажу настольную игру "Монополия", которая сегодня признана самой популярной в мире. Если вы умеете выгодно продавать нарисованные фабрики и заводы, отправляйтесь на мировой чемпионат по "Монополии". Так поступил итальянский адвокат Николо Фальконе, который в 2015 году забрал весь призовой фонд в рамках мирового чемпионата и стал богаче на 20,8 тыс. долларов.5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе в эксплуатацию Останкинской телебашни. Это было второе по высоте сооружение в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто и самое высокое свободностоящее сооружение в Европе. Общая высота 45-этажной башни - 540 метров. Инженерный проект выполнил известный советский архитектор и инженер Николай Никитин. Говорят, что идея необычной формы сооружения пришла к нему во сне.Кто родился в этот деньВ этот день в 1913 году родилась английская актриса театра и кино, двухкратная обладательница премии "Оскар" Вивьен Ли. Темпераментная Скарлетт О’Хара, нежная Бланш Дюбуа, благородная леди Гамильтон - Вивьен Ли сыграла не одну гениальную роль в лучших фильмах всей истории кинематографа. Кстати, Ли обладала почти фотографической памятью. Она знала все свои реплики после всего одного-двух прочтений пьесы.В этот день в 1987 году в городе Чимкенте, Казахской ССР, в семье боксера и танцовщицы родился мальчик Паша. Он тоже серьезно увлекался боксом и даже стал кандидатом в мастера спорта. После смерти папы в 13 лет самостоятельно уехал сначала в Бердск, а потом в Новосибирск, где работал грузчиком. Там же окончил государственное театральное училище, а затем перебрался в Москву, где получил еще и режиссерское образование. Далее служил в театре и играл в кино. Но настоящая слава к Павлу Прилучному пришла в 2014 году после выхода на экраны телесериала "Мажор", где артист сыграл главную роль. За эту работу Прилучный получил несколько профессиональных наград, а газета "Комсомольская правда" назвала актера "открытием 2014 года".Также в этот день родились русский художник Кузьма Петров-Водкин, советский шахтер, рекордсмен по добыче угля Алексей Стаханов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты