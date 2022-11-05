https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html

Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре

Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре

Октябрь традиционно оказался сухим, поэтому запасы водохранилищ к этому времени уменьшились, однако в ноябре притоки должны вырасти, если отталкиваться от... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T08:01

2022-11-05T08:01

2022-11-05T08:01

вода в крыму

крым

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Октябрь традиционно оказался сухим, поэтому запасы водохранилищ к этому времени уменьшились, однако в ноябре притоки должны вырасти, если отталкиваться от многолетней статистики, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такие показатели характерны для этого времени года. Сентябрь и октябрь - самые сухие месяцы в году, с этим связано уменьшение притоков в водохранилища.По мнению специалистов, для того, чтобы рационально использовать ресурс, и не производить сбросы воды в море из одних водохранилищ, пока другие остаются незаполненными, необходимо "закольцевать" водную систему полуострова так, чтобы устроить возможность перетока воды из одного накопительного водоема в другой.

https://crimea.ria.ru/20221101/zapasy-vodokhranilisch-kryma-snizilis-1125192292.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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