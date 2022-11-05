https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
Октябрь традиционно оказался сухим, поэтому запасы водохранилищ к этому времени уменьшились, однако в ноябре притоки должны вырасти, если отталкиваться от... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T08:01
2022-11-05T08:01
2022-11-05T08:01
вода в крыму
крым
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Октябрь традиционно оказался сухим, поэтому запасы водохранилищ к этому времени уменьшились, однако в ноябре притоки должны вырасти, если отталкиваться от многолетней статистики, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такие показатели характерны для этого времени года. Сентябрь и октябрь - самые сухие месяцы в году, с этим связано уменьшение притоков в водохранилища.По мнению специалистов, для того, чтобы рационально использовать ресурс, и не производить сбросы воды в море из одних водохранилищ, пока другие остаются незаполненными, необходимо "закольцевать" водную систему полуострова так, чтобы устроить возможность перетока воды из одного накопительного водоема в другой.
https://crimea.ria.ru/20221101/zapasy-vodokhranilisch-kryma-snizilis-1125192292.html
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вода в крыму, крым
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
Ученые обозначили объем водных запасов Крыма и дали прогноз до конца месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым.
Октябрь традиционно оказался сухим, поэтому запасы водохранилищ к этому времени уменьшились, однако в ноябре притоки должны вырасти, если отталкиваться от многолетней статистики, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.
"Последняя неделя октября и начало ноября сохраняет многолетние тенденции. Объемы за неделю уменьшились на 3,5 млн, в прошлом году это было 1,5 млн. Сейчас фактический объем наполнения составляет 171 млн, в прошлом году это было 115 млн", - привел статистику Николенко.
По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такие показатели характерны для этого времени года. Сентябрь и октябрь - самые сухие месяцы в году, с этим связано уменьшение притоков в водохранилища.
"В ноябре, по многолетним наблюдениям, притоки увеличиваются, поэтому прогноз хороший. Однако существует проблема неравномерности выпадения осадков на разных водосборных площадях. Например, в Симферопольское водохранилище по итогу октября приток составил 1,8 млн кубометров воды, в то время как в Партизанское водохранилище поступило всего 121 тыс. кубов. Поэтому трудно говорить о прогнозах по каждому конкретному водохранилищу", - поясняет Копачевский.
По мнению специалистов, для того, чтобы рационально использовать ресурс, и не производить сбросы воды в море из одних водохранилищ, пока другие остаются незаполненными, необходимо "закольцевать" водную систему полуострова так, чтобы устроить возможность перетока воды из одного накопительного водоема в другой.