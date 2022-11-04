https://crimea.ria.ru/20221104/v-khersone-obyavlen-kruglosutochnyy-komendantskiy-chas-1125238328.html

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час - РИА Новости Крым, 04.11.2022

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час, жителям правобережья настоятельно рекомендуют выезжать в безопасные места. Об этом заявил замглавы ВГА... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T18:18

2022-11-04T18:18

2022-11-04T18:18

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час, жителям правобережья настоятельно рекомендуют выезжать в безопасные места. Об этом заявил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.Он в очередной раз настоятельно рекомендовал покинуть правобережную часть Херсонской области и город Херсон, поскольку в скором времени возможны массовые обстрелы города."В Херсоне все по-прежнему спокойно, на линии разграничения продвижения украинских войск нет. На некоторых участках замечена техника врага, которая выстраивается в колонны, возможно готовится нападение на Херсон. Город находится под защитой российских военных. Но мы настоятельно рекомендуем покинуть Херсон и не превращаться в мишень для тех, кто сегодня будет стрелять по вам. Наша задача спасти как можно больше жизней. Возможны теракты, провокации, поэтому мы еще раз просим жителей уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать военным делать свое дело", - заявил он.

https://crimea.ria.ru/20221104/vsu-obstrelyali-selo-v-khersonskoy-oblasti-est-pogibshie-1125235142.html

херсонская область

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество