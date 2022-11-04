https://crimea.ria.ru/20221104/mnogie-strany-davno-ne-veryat-zapadu--medvedev-1125235034.html

Многие страны давно не верят Западу — Медведев

Многие страны давно не верят Западу — Медведев - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Многие страны давно не верят Западу — Медведев

Многие страны давно не верят Западу, который навязывает миру свои правила вопреки национальным интересам других стран и фактически угнетает целые государства,... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T11:22

2022-11-04T11:22

2022-11-04T11:22

дмитрий медведев

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Многие страны давно не верят Западу, который навязывает миру свои правила вопреки национальным интересам других стран и фактически угнетает целые государства, однако миропорядок изменится благодаря пробуждению России, убежден запредеседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.Медведев убежден, что России противостоит умирающая часть мира, а те экс-партнеры, которые сегодня отказываются от взаимодействия с РФ, а также перебежчики, покидающие страну, всего лишь показывают свое истинное лицо: "Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", - написал он.

https://crimea.ria.ru/20221104/Chto-my-prazdnuem-v-Den-narodnogo--edinstva-1117582068.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, политика