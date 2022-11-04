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Многие страны давно не верят Западу — Медведев - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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Многие страны давно не верят Западу — Медведев
Многие страны давно не верят Западу — Медведев - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Многие страны давно не верят Западу — Медведев
Многие страны давно не верят Западу, который навязывает миру свои правила вопреки национальным интересам других стран и фактически угнетает целые государства,... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T11:22
2022-11-04T11:22
дмитрий медведев
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Многие страны давно не верят Западу, который навязывает миру свои правила вопреки национальным интересам других стран и фактически угнетает целые государства, однако миропорядок изменится благодаря пробуждению России, убежден запредеседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.Медведев убежден, что России противостоит умирающая часть мира, а те экс-партнеры, которые сегодня отказываются от взаимодействия с РФ, а также перебежчики, покидающие страну, всего лишь показывают свое истинное лицо: "Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", - написал он.
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дмитрий медведев, политика
Многие страны давно не верят Западу — Медведев

Медведев: многие страны ждали пробуждения России

11:22 04.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Многие страны давно не верят Западу, который навязывает миру свои правила вопреки национальным интересам других стран и фактически угнетает целые государства, однако миропорядок изменится благодаря пробуждению России, убежден запредеседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы стряхнули липкий сон и тоскливый морок последних десятилетий, в которые нас погрузила гибель прежнего Отечества. Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым. Многие страны давно не верят их бредням, но пока боятся их. Скоро и они проснутся окончательно. И когда трухлявый мировой порядок рухнет, он погребет под многотонным спудом своих обломков всех его надменных жрецов, кровожадных адептов, глумливых прислужников", - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Медведев убежден, что России противостоит умирающая часть мира, а те экс-партнеры, которые сегодня отказываются от взаимодействия с РФ, а также перебежчики, покидающие страну, всего лишь показывают свое истинное лицо: "Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище", - написал он.
День народного единства в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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