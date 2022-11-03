https://crimea.ria.ru/20221103/v-khersonskoy-oblasti-otbity-pyat-atak-motopekhoty-vsu-1125227615.html

В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ

В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ

Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T16:24

2022-11-03T16:24

2022-11-03T16:24

крым

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Новой Каменки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. А в Харьковской области – нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".

крым

новые регионы россии

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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