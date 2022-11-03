В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
Минобороны: российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции. Его потери составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Новой Каменки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. А в Харьковской области – нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".
"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США. А в Николаевской области ликвидирована радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - добавили в Минобороны.