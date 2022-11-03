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В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T16:24
2022-11-03T16:24
крым
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в районе Новой Каменки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. А в Харьковской области – нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".
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крым, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новые регионы россии
В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ

Минобороны: российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области

16:24 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкРабота РСЗО БМ-21 "Град" по позициям ВСУ
Работа РСЗО БМ-21 Град по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 80 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции. Его потери составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Новой Каменки Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ. А в Харьковской области – нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".
"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, производства США. А в Николаевской области ликвидирована радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - добавили в Минобороны.
КрымСпециальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФНовые регионы России
 
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