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Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 042 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 042 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвердили 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 994 человека, выздоровели 93 359.
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крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев COVID-19, умер один человек

10:19 03.11.2022 (обновлено: 10:38 03.11.2022)
 
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Работа прививочного пункта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 042 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 261 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 43 человека, за весь период – 201 650", - говорится в сообщении.
В Севастополе подтвердили 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находятся 76 пациентов, из них 66 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 994 человека, выздоровели 93 359.
КрымСевастопольЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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