https://crimea.ria.ru/20221103/svodka-po-covid-19-skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-v-krymu-i-sevastopole-1125220953.html

Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе

Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 042 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T10:19

2022-11-03T10:19

2022-11-03T10:38

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 042 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе подтвердили 34 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 94 лет.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 994 человека, выздоровели 93 359.

крым

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе