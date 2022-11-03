https://crimea.ria.ru/20221103/kiev-sozdaet-gryaznuyu-bombu-pri-uchastii-zapadnykh-kuratorov--patrushev-1125220831.html

Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев

Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев

По имеющимся в распоряжении РФ данным, украинские власти создают так называемую "грязную бомбу" при участии западных кураторов, заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T10:15

2022-11-03T10:15

2022-11-03T10:15

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. По имеющимся в распоряжении РФ данным, украинские власти создают так называемую "грязную бомбу" при участии западных кураторов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.В этой связи российская сторона "выражает очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", добавил секретарь Совбеза РФ.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.1 ноября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Гендиректор организации Гросси обещал предоставить результаты проверки на этой неделе.

https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html

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российская федерация (россия, рф)