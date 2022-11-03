https://crimea.ria.ru/20221103/kiev-sozdaet-gryaznuyu-bombu-pri-uchastii-zapadnykh-kuratorov--patrushev-1125220831.html
Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
По имеющимся в распоряжении РФ данным, украинские власти создают так называемую "грязную бомбу" при участии западных кураторов, заявил секретарь Совета... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T10:15
2022-11-03T10:15
2022-11-03T10:15
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. По имеющимся в распоряжении РФ данным, украинские власти создают так называемую "грязную бомбу" при участии западных кураторов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.В этой связи российская сторона "выражает очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", добавил секретарь Совбеза РФ.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.1 ноября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Гендиректор организации Гросси обещал предоставить результаты проверки на этой неделе.
https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф)
Киев создает "грязную бомбу" при участии западных кураторов – Патрушев
Патрушев: создание "грязной бомбы" на Украине идет не без участия западных кураторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. По имеющимся в распоряжении РФ данным, украинские власти создают так называемую "грязную бомбу" при участии западных кураторов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"По имеющимся данным, на Украине проводятся работы по созданию "грязного" ядерного заряда. Считаем, что этот процесс проходит не без участия западных кураторов", – приводит слова Патрушева РИА Новости.
В этой связи российская сторона "выражает очень серьезную озабоченность такой явно опасной ситуацией, грозящей, если ее не остановить, мировой катастрофой", добавил секретарь Совбеза РФ.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную бомбу", обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
1 ноября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начали инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Гендиректор организации Гросси обещал предоставить результаты проверки на этой неделе.