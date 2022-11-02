https://crimea.ria.ru/20221102/razvozhaev-dolozhil-prezidentu-o-polozhenii-del-v-turotrasli-sevastopolya-1125217802.html

Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя

Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя

Доход от туристической отрасли Севастополя за год вырос более чем на 60%. Это следует из доклада губернатора города президенту РФ Владимиру Путину, который... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T19:22

2022-11-02T19:22

2022-11-02T19:51

михаил развожаев

туризм в крыму

владимир путин (политик)

севастополь

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Доход от туристической отрасли Севастополя за год вырос более чем на 60%. Это следует из доклада губернатора города президенту РФ Владимиру Путину, который состоялся в среду, 2 ноября.Ранее 2 ноября стало известно, что правительство РФ приняло решение выделить Севастополю дополнительно 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, занятых в туриндустрии. По словам Развожаева, туристическая отрасль в Севастополе приводится "в порядок" именно благодаря беспрецедентной федеральной поддержке региону: предприниматели стремятся работать легально.Он добавил, что есть определенные трудности с развитием туристической части бизнеса у севастопольских виноделов. По словам Развожаева, связанны с земельными вопросами, "в принципе все решаемые" и достойны отдельного внимания.В целом же губернатор отметил успехи отрасли виноградарства и виноделия, которая, по его словам, является "изюминкой города с точки зрения развития сельского хозяйства".Он отметил, что в нынешнем году виноделами Севастополя будет выпущено 28 млн бутылок вина, которое "специалисты оценивают очень высоко". Всего в регионе на небольшой, но уникальной территории работают порядка 50 виноградно-винодельческих хозяйств, уточнил губернатор.Ранее севастопольские виноделы поделились мнением относительно законопроекта "о винном туризме", оценив перспективы развития отрасли в случае принятия документа.

https://crimea.ria.ru/20221102/sevastopol-poluchit-bolee-100-mln-rubley-na-podderzhku-turotrasli-1125213806.html

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михаил развожаев, туризм в крыму, владимир путин (политик), севастополь, крым