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Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя
Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя
Доход от туристической отрасли Севастополя за год вырос более чем на 60%. Это следует из доклада губернатора города президенту РФ Владимиру Путину, который... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T19:22
2022-11-02T19:51
михаил развожаев
туризм в крыму
владимир путин (политик)
севастополь
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Доход от туристической отрасли Севастополя за год вырос более чем на 60%. Это следует из доклада губернатора города президенту РФ Владимиру Путину, который состоялся в среду, 2 ноября.Ранее 2 ноября стало известно, что правительство РФ приняло решение выделить Севастополю дополнительно 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, занятых в туриндустрии. По словам Развожаева, туристическая отрасль в Севастополе приводится "в порядок" именно благодаря беспрецедентной федеральной поддержке региону: предприниматели стремятся работать легально.Он добавил, что есть определенные трудности с развитием туристической части бизнеса у севастопольских виноделов. По словам Развожаева, связанны с земельными вопросами, "в принципе все решаемые" и достойны отдельного внимания.В целом же губернатор отметил успехи отрасли виноградарства и виноделия, которая, по его словам, является "изюминкой города с точки зрения развития сельского хозяйства".Он отметил, что в нынешнем году виноделами Севастополя будет выпущено 28 млн бутылок вина, которое "специалисты оценивают очень высоко". Всего в регионе на небольшой, но уникальной территории работают порядка 50 виноградно-винодельческих хозяйств, уточнил губернатор.Ранее севастопольские виноделы поделились мнением относительно законопроекта "о винном туризме", оценив перспективы развития отрасли в случае принятия документа.
https://crimea.ria.ru/20221102/sevastopol-poluchit-bolee-100-mln-rubley-na-podderzhku-turotrasli-1125213806.html
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михаил развожаев, туризм в крыму, владимир путин (политик), севастополь, крым
Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя

Губернатор Севастополя оценил доходность туристической отрасли Севастополя

19:22 02.11.2022 (обновлено: 19:51 02.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Алёна ХазинуроваСевастополь площадь Нахимова
Севастополь площадь Нахимова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Алёна Хазинурова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Доход от туристической отрасли Севастополя за год вырос более чем на 60%. Это следует из доклада губернатора города президенту РФ Владимиру Путину, который состоялся в среду, 2 ноября.
Ранее 2 ноября стало известно, что правительство РФ приняло решение выделить Севастополю дополнительно 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, занятых в туриндустрии.
По словам Развожаева, туристическая отрасль в Севастополе приводится "в порядок" именно благодаря беспрецедентной федеральной поддержке региону: предприниматели стремятся работать легально.
"Если в прошлом году мы получили 310 млн рублей, то в этом году почти 500 млн рублей. <...> Люди начинают платить налоги, понимать, что в легальном секторе они получают беспрецедентную федеральную поддержку, в том числе которая была оказана во время ковида, и сейчас вот было принято решение для Крыма и Севастополя выделить дополнительные средства для поддержки туриндустрии", – рассказал Развожаев.
Он добавил, что есть определенные трудности с развитием туристической части бизнеса у севастопольских виноделов. По словам Развожаева, связанны с земельными вопросами, "в принципе все решаемые" и достойны отдельного внимания.
В целом же губернатор отметил успехи отрасли виноградарства и виноделия, которая, по его словам, является "изюминкой города с точки зрения развития сельского хозяйства".
"В этом году мы заложили еще 341 гектаров виноградников, получаем поддержку из Минсельхоза на каждый гектар – это очень важно для тех, кто закладывает новые виноградники. 26 тысяч тонн винограда собрали уже урожай – плюс 30% по сравнению с прошлым годом", – сказал губернатор.
Он отметил, что в нынешнем году виноделами Севастополя будет выпущено 28 млн бутылок вина, которое "специалисты оценивают очень высоко". Всего в регионе на небольшой, но уникальной территории работают порядка 50 виноградно-винодельческих хозяйств, уточнил губернатор.
Ранее севастопольские виноделы поделились мнением относительно законопроекта "о винном туризме", оценив перспективы развития отрасли в случае принятия документа.
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
19:02
Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли
Михаил РазвожаевТуризм в КрымуВладимир Путин (политик)СевастопольКрым
 
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