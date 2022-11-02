https://crimea.ria.ru/20221102/sevastopol-poluchit-bolee-100-mln-rubley-na-podderzhku-turotrasli-1125213806.html

Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли

Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли

Правительство России направит Севастополю дополнительно более 100 млн рублей на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T19:02

2022-11-02T19:02

2022-11-02T19:02

туризм в крыму

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России направит Севастополю дополнительно более 100 млн рублей на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туриндустрии "в условиях геополитического и санкционного давления". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу, Севастополь получит 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, которые заняты в туриндустрии.Соответствующее соглашение между Минэкономразвития и исполнительными органами власти региона должны быть заключены не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения, говорится в распоряжении.Отмечается также условие, по которому такая мера поддержки может быть получена.Согласно тому же распоряжению, Республика Крым на эти цели получит 1,5 млрд рублей.Всего в Крыму и Севастополе финансовую поддержку получат не менее 1,5 предпринимателей при условии выполнения обязательств.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это самая востребованная мера государственной поддержки, которую правительство республики ранее обсуждало с представителями бизнеса."Была проделана большая совместная работа по сбору информации для обоснования данной меры, после чего соответствующие предложения были переданы в Правительство РФ. Благодарю всех коллег за работу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников рассказал об "очень сложной ситуации", в которой оказались предприниматели туристической отрасли после сезона 2022.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, севастополь