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Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли
Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли
Правительство России направит Севастополю дополнительно более 100 млн рублей на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T19:02
2022-11-02T19:02
туризм в крыму
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России направит Севастополю дополнительно более 100 млн рублей на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туриндустрии "в условиях геополитического и санкционного давления". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.Согласно документу, Севастополь получит 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, которые заняты в туриндустрии.Соответствующее соглашение между Минэкономразвития и исполнительными органами власти региона должны быть заключены не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения, говорится в распоряжении.Отмечается также условие, по которому такая мера поддержки может быть получена.Согласно тому же распоряжению, Республика Крым на эти цели получит 1,5 млрд рублей.Всего в Крыму и Севастополе финансовую поддержку получат не менее 1,5 предпринимателей при условии выполнения обязательств.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это самая востребованная мера государственной поддержки, которую правительство республики ранее обсуждало с представителями бизнеса."Была проделана большая совместная работа по сбору информации для обоснования данной меры, после чего соответствующие предложения были переданы в Правительство РФ. Благодарю всех коллег за работу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников рассказал об "очень сложной ситуации", в которой оказались предприниматели туристической отрасли после сезона 2022.
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туризм в крыму, севастополь
Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли

Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку работников туротрасли

19:02 02.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Правительство России направит Севастополю дополнительно более 100 млн рублей на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере туриндустрии "в условиях геополитического и санкционного давления". Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Севастополь получит 113,5 млн рублей на поддержку индивидуальных предпринимателей и организаций, которые заняты в туриндустрии.
Соответствующее соглашение между Минэкономразвития и исполнительными органами власти региона должны быть заключены не позднее 30 календарных дней после издания распоряжения, говорится в распоряжении.
Отмечается также условие, по которому такая мера поддержки может быть получена.
"Для получения выплаты предприниматели и организации должны взять на себя обязательство сохранить не менее 80% сотрудников в течение полугода – с 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 года", – говорится в комментарии к документу на сайте Кабмина.
Согласно тому же распоряжению, Республика Крым на эти цели получит 1,5 млрд рублей.
Всего в Крыму и Севастополе финансовую поддержку получат не менее 1,5 предпринимателей при условии выполнения обязательств.
"Ситуация в Крыму находится у нас под особым контролем. Продолжим оказывать всю необходимую помощь его жителям и предпринимателям", – отметил Михаил Мишустин.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это самая востребованная мера государственной поддержки, которую правительство республики ранее обсуждало с представителями бизнеса.
"Была проделана большая совместная работа по сбору информации для обоснования данной меры, после чего соответствующие предложения были переданы в Правительство РФ. Благодарю всех коллег за работу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее бизнес-омбудсмен Севастополя Илья Пестерников рассказал об "очень сложной ситуации", в которой оказались предприниматели туристической отрасли после сезона 2022.
 
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