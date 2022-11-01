https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-rasskazali-o-vozmozhnostyakh-biznesa-pomogat-boytsam-svo-1125181604.html
В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО
В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022
В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО
Ситуацию, в которой оказались предприниматели в Севастополе по итогам турсезона без преувеличения можно назвать очень тяжелой, тем не менее все, кто чем может,... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T08:18
2022-11-01T08:18
2022-11-01T08:18
севастополь
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуацию, в которой оказались предприниматели в Севастополе по итогам турсезона без преувеличения можно назвать очень тяжелой, тем не менее все, кто чем может, помогают сегодня бойцам в зоне СВО и беженцам. Об этом РИА Новости Крым заявил уполномоченный по правам предпринимателей (УПП) в Севастополе Илья Пестерников.По словам Пестерникова, к сегодняшнему дню предприятия и организации индустрии гостеприимства в регионе, где бизнес многих сильно зависит от туристов, находятся буквально в критической ситуации."Текущая ситуация – очень тяжелая. Многие в ковид набрали кредитов в расчете, что выручка уже не снизится, и рассчитывали на примерно те же объемы, чтобы справиться с обязательствами. Но изменение логистики, снижение турпотока и так далее подкосило колоссально. Вместо сезона с мая по октябрь, у нас был июль, август – и все, и то загрузка 70-80%. Про рестораны мы вообще не говорим. Тем не менее, если речь идет о продуктах – регион наш помогает: крупные дистрибьютеры, торговые сети всегда активно участвуют в этом процессе. Кто-то на 5 тысяч рублей купит продуктов, кто-то на 100 тысяч. Все по возможности стараются помочь", – рассказал Пестерников.Товары в освобожденные территории отправляют попутными машинами и возят сами. Везут продукцию собственного производства, из складских запасов, "приехавших" в регион для реализации, и то, что передают другие регионы.Не секрет, что есть определенный дефицит в военном обмундировании и спецсредствах для фронта – эти вопросы решают "в ручном режиме" на заседаниях общественного совета при УПП, в который входят представители всех деловых ассоциаций в городе, сказал Пестерников.По словам Пестерникова, на чем предприниматели действительно будут экономить, так это на подготовке к Новому году, празднование которого в регионе будет свернуто. "Понятно, что праздник будет, но не в тех масштабах, как мы привыкли. Мы понимаем, что специальная военная операция до Нового года не закончится, и все стараются каким-то образом создать подушку безопасности, пока есть возможность. Так у нас и в других регионах".Ранее источник, знакомый с ситуацией, в которой оказались крупные бизнесмены, занимавшиеся "елочным" бизнесом, рассказал, почему в Крыму и Севастополе не ждать традиционных елочных базаров к Новому году.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО
Бизнес-омбудсмен Севастополя – о возможностях предпринимателей помогать бойцам СВО
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуацию, в которой оказались предприниматели в Севастополе по итогам турсезона без преувеличения можно назвать очень тяжелой, тем не менее все, кто чем может, помогают сегодня бойцам в зоне СВО и беженцам. Об этом РИА Новости Крым заявил уполномоченный по правам предпринимателей (УПП) в Севастополе Илья Пестерников.
По словам Пестерникова, к сегодняшнему дню предприятия и организации индустрии гостеприимства в регионе, где бизнес многих сильно зависит от туристов, находятся буквально в критической ситуации.
"Текущая ситуация – очень тяжелая. Многие в ковид набрали кредитов в расчете, что выручка уже не снизится, и рассчитывали на примерно те же объемы, чтобы справиться с обязательствами. Но изменение логистики, снижение турпотока и так далее подкосило колоссально. Вместо сезона с мая по октябрь, у нас был июль, август – и все, и то загрузка 70-80%. Про рестораны мы вообще не говорим. Тем не менее, если речь идет о продуктах – регион наш помогает: крупные дистрибьютеры, торговые сети всегда активно участвуют в этом процессе. Кто-то на 5 тысяч рублей купит продуктов, кто-то на 100 тысяч. Все по возможности стараются помочь", – рассказал Пестерников.
Товары в освобожденные территории отправляют попутными машинами и возят сами. Везут продукцию собственного производства, из складских запасов, "приехавших" в регион для реализации, и то, что передают другие регионы.
"Мы тут просто ближе, плечо транспортное меньше, соответственно, быстрее скоропортящиеся продукты могут люди получить от нас. Плюс что-то мы, может, и не производим, но сюда оно приезжает для дистрибьюции и есть на складах в магазинах – берут и передают. Все дают: и одежду, и продукты, и детские товары, и лекарства, и средства для военнослужащих, и обмундирование ", – отмечает бизнес-омбудсмен.
Не секрет, что есть определенный дефицит в военном обмундировании и спецсредствах для фронта – эти вопросы решают "в ручном режиме" на заседаниях общественного совета при УПП, в который входят представители всех деловых ассоциаций в городе, сказал Пестерников.
"Кидаем клич, организованно просим всех предпринимателей подключаться. Есть у нас швейные фабрики частные, которые для военных шили обмундирование, несколько сотен комплектов безвозмездно, чтобы оперативно снабдить. Что касается специальных технических средств для более продвинутого ведения специальной военной операции – на рынке, да, есть определенные потрясения в плане ценовой политики, дефицита, но тоже решается этот вопрос. Коллеги у нас нашли несколько поставщиков прямых из Китая – все привозится, отгружается", – рассказал он.
По словам Пестерникова, на чем предприниматели действительно будут экономить, так это на подготовке к Новому году, празднование которого в регионе будет свернуто. "Понятно, что праздник будет, но не в тех масштабах, как мы привыкли. Мы понимаем, что специальная военная операция до Нового года не закончится, и все стараются каким-то образом создать подушку безопасности, пока есть возможность. Так у нас и в других регионах".
Ранее источник, знакомый с ситуацией, в которой оказались крупные бизнесмены, занимавшиеся "елочным" бизнесом, рассказал, почему в Крыму и Севастополе не ждать традиционных елочных базаров к Новому году.