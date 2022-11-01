https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-rasskazali-o-vozmozhnostyakh-biznesa-pomogat-boytsam-svo-1125181604.html

В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО

В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО - РИА Новости Крым, 01.11.2022

В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО

Ситуацию, в которой оказались предприниматели в Севастополе по итогам турсезона без преувеличения можно назвать очень тяжелой, тем не менее все, кто чем может,... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T08:18

2022-11-01T08:18

2022-11-01T08:18

севастополь

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ситуацию, в которой оказались предприниматели в Севастополе по итогам турсезона без преувеличения можно назвать очень тяжелой, тем не менее все, кто чем может, помогают сегодня бойцам в зоне СВО и беженцам. Об этом РИА Новости Крым заявил уполномоченный по правам предпринимателей (УПП) в Севастополе Илья Пестерников.По словам Пестерникова, к сегодняшнему дню предприятия и организации индустрии гостеприимства в регионе, где бизнес многих сильно зависит от туристов, находятся буквально в критической ситуации."Текущая ситуация – очень тяжелая. Многие в ковид набрали кредитов в расчете, что выручка уже не снизится, и рассчитывали на примерно те же объемы, чтобы справиться с обязательствами. Но изменение логистики, снижение турпотока и так далее подкосило колоссально. Вместо сезона с мая по октябрь, у нас был июль, август – и все, и то загрузка 70-80%. Про рестораны мы вообще не говорим. Тем не менее, если речь идет о продуктах – регион наш помогает: крупные дистрибьютеры, торговые сети всегда активно участвуют в этом процессе. Кто-то на 5 тысяч рублей купит продуктов, кто-то на 100 тысяч. Все по возможности стараются помочь", – рассказал Пестерников.Товары в освобожденные территории отправляют попутными машинами и возят сами. Везут продукцию собственного производства, из складских запасов, "приехавших" в регион для реализации, и то, что передают другие регионы.Не секрет, что есть определенный дефицит в военном обмундировании и спецсредствах для фронта – эти вопросы решают "в ручном режиме" на заседаниях общественного совета при УПП, в который входят представители всех деловых ассоциаций в городе, сказал Пестерников.По словам Пестерникова, на чем предприниматели действительно будут экономить, так это на подготовке к Новому году, празднование которого в регионе будет свернуто. "Понятно, что праздник будет, но не в тех масштабах, как мы привыкли. Мы понимаем, что специальная военная операция до Нового года не закончится, и все стараются каким-то образом создать подушку безопасности, пока есть возможность. Так у нас и в других регионах".Ранее источник, знакомый с ситуацией, в которой оказались крупные бизнесмены, занимавшиеся "елочным" бизнесом, рассказал, почему в Крыму и Севастополе не ждать традиционных елочных базаров к Новому году.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, армия и флот, специальная военная операция рф на украине