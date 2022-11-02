https://crimea.ria.ru/20221102/mid-rf-predstavit-svedeniya-o-prichastnosti-londona-k-atake-na-sevastopol-1125209973.html
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2022
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Дипломат добавила, что моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу ЧФ Британия скомпрометировала себя."Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - ред.) отношения. Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, севастополь
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
Захарова: МИД представит сведения о причастности Лондона к атаке на базу ЧФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября и диверсию на "Северных потоках" не будет оставлена без реакции… Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат добавила, что моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу ЧФ Британия скомпрометировала себя.
"Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - ред.) отношения. Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.
29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.