Рейтинг@Mail.ru
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/mid-rf-predstavit-svedeniya-o-prichastnosti-londona-k-atake-na-sevastopol-1125209973.html
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2022
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:01
2022-11-02T15:01
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122190840_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_a877d11d2e152e03a125959c8bcee9be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Дипломат добавила, что моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу ЧФ Британия скомпрометировала себя."Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - ред.) отношения. Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122190840_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2ad94e8a873bb2971292b864535e208c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, севастополь
МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь

Захарова: МИД представит сведения о причастности Лондона к атаке на базу ЧФ в Севастополе

15:01 02.11.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Вне всяких сомнений вовлеченность британских спецслужб в террористическую атаку на базу Черноморского флота в Севастополе 29 октября и диверсию на "Северных потоках" не будет оставлена без реакции… Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат добавила, что моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу ЧФ Британия скомпрометировала себя.
"Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - ред.) отношения. Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.
29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
13:35
Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21В ДТП с участием четырех автомобилей в Крыму пострадали шесть человек
15:19Трое детей и взрослые пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области
15:13Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года
15:09В МИД России сделали заявление по поводу военных приготовлений Норвегии
15:05Туристическому бизнесу в Крыму и Севастополе направят более 1,6 млрд
15:04Авиация России уничтожила украинский истребитель под Харьковом
15:01МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь
14:49Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
14:39Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны
14:14В МИД РФ назвали количество приехавших на Украину иностранных наемников
13:54В Симферополе поймали серийного автомобильного вора-рецидивиста
13:53Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт
13:42Прощание с трагически погибшей Светланой Бабаевой состоится в Симферополе
13:35Россия возвращается к черноморской зерновой сделке — МО
13:27РНКБ установил 1500 терминалов с билетами на междугородние автобусы
13:23В Крыму арестовали агента СБУ, планировавшего диверсию на опорах ЛЭП
13:17Шойгу высказался о ядерном шантаже Украины
13:04Когда достроят трассу в Крым через новые регионы РФ – Хуснуллин
13:00На Украине вводят ограничения на потребление электроэнергии
12:56Керченская паромная переправа: сколько перевезено и что с погодой
Лента новостейМолния