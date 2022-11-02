https://crimea.ria.ru/20221102/mid-rf-predstavit-svedeniya-o-prichastnosti-londona-k-atake-na-sevastopol-1125209973.html

МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь

МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь - РИА Новости Крым, 02.11.2022

МИД: РФ представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь

МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

2022-11-02T15:01

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. МИД России представит широкой общественности доказательства причастности Великобритании к террористической атаке на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Дипломат добавила, что моментальным заявлением о непричастности к террористической атаке на базу ЧФ Британия скомпрометировала себя."Они говорили о том, что как бы не имеют к ней (атаке - ред.) отношения. Для этого, возможно, нужно было поинтересоваться, какими фактами обладаем мы, но раз они сами себя скомпрометировали вот таким рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности, думаю, это тоже можно отнести в копилку доказательств саморазоблачения британской стороны", - сказала она.29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-vozvraschaetsya-k-chernomorskoy-zernovoy-sdelke--mo-1125208314.html

севастополь

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, севастополь