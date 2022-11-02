https://crimea.ria.ru/20221102/ankara-dovela-do-shoygu-ukrainskuyu-pozitsiyu-po-zernovoy-sdelke-1125204950.html

Анкара довела до Шойгу украинскую позицию по зерновой сделке

Анкара довела до Шойгу украинскую позицию по зерновой сделке - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Анкара довела до Шойгу украинскую позицию по зерновой сделке

Опасения по поводу опасности черноморского гуманитарного коридора отсутствуют. Такую позицию после переговоров с Киевом Анкара довела до министра РФ Сергея... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T10:36

2022-11-02T10:36

2022-11-02T10:36

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экономика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Опасения по поводу опасности черноморского гуманитарного коридора отсутствуют. Такую позицию после переговоров с Киевом Анкара довела до министра РФ Сергея Шойгу, пишет РИА Новости со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акар.По его словам, турецкая сторона приняла опасения Шойгу по поводу безопасности гуманитарного коридора и провела переговоры с представителями киевского режима: "Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", - сказал Акар в интервью газете Milliyet.Министр также подчеркнул важность реализации гуманитарной "черноморской инициативы", которую "следует держать отдельно от условий конфликта", и призвал все стороны к переговорам.РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь. Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

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турция, экономика, украина