https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-sbili-bespilotnik-1125185490.html

В Севастополе сбили беспилотник

В Севастополе сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 01.11.2022

В Севастополе сбили беспилотник

Ночью в Севастополе сбили очередной беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T06:34

2022-11-01T06:34

2022-11-01T06:34

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Ночью в Севастополе сбили очередной беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Начиная с августа Севастополь неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя, самая массированная, произошла 29 октября.Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде >>Киев при поддержке западных партнеров совершил нападение на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании. В субботу, в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море.

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, михаил развожаев