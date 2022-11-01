https://crimea.ria.ru/20221101/psb-rasshiryaet-regionalnuyu-set-v-krymu-i-sevastopole-1125190508.html

ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе

ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.11.2022

ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе

Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - открыты два филиала и новые офисы в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T13:04

2022-11-01T13:04

2022-11-01T13:04

крым

экономика

промсвязьбанк (псб)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - открыты два филиала и новые офисы в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.Среди ключевых задач в работе открывшихся филиалов – дальнейшее усиление позиций ПСБ в регионе, предоставление клиентам комплексного банковского обслуживания и повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий граждан, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для полуострова.Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику. Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия.Промсвязьбанк начал предоставлять банковские услуги в Крыму и Севастополе в апреле 2022 года, а в мае на полуострове были открыты первые офисы банка.Новый формат офисов – это единое пространство операционного зала, где нет традиционных перегородок и рабочих мест операционистов, клиент может занять любое удобное место за столом или на диване. Специальный экран оповещения электронной очереди покажет имя и фото сотрудника, который будет его обслуживать. Кроме того, для клиентов оборудована специальная зона самообслуживания, где они при необходимости смогут воспользоваться компьютером или планшетом с доступом в интернет, самостоятельно совершить любую операцию, зарядить мобильный телефон или же распечатать необходимые документы. В каждом региональном отделении ПСБ применяются современные стандарты финансового обслуживания. Офисы удобно расположены и оборудованы всем необходимым для обслуживания различных категорий клиентов, включая посетителей с детьми и маломобильных граждан. Банк предлагает широкий спектр сервисов и продуктов, в том числе на льготных условиях с государственной поддержкой, а также работает в сотрудничестве с ключевыми для региона отраслями.рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruТокен:4CQwVszH9pQNqyihjqT

https://crimea.ria.ru/20221011/million-rubley-i-rabota-v-psb-itogi-khakatona-v-krymu-1124814037.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, промсвязьбанк (псб)