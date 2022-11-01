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ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.11.2022
ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - открыты два филиала и новые офисы в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:04
2022-11-01T13:04
2022-11-01T13:04
крым
экономика
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - открыты два филиала и новые офисы в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.Среди ключевых задач в работе открывшихся филиалов – дальнейшее усиление позиций ПСБ в регионе, предоставление клиентам комплексного банковского обслуживания и повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий граждан, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для полуострова.Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику. Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия.Промсвязьбанк начал предоставлять банковские услуги в Крыму и Севастополе в апреле 2022 года, а в мае на полуострове были открыты первые офисы банка.Новый формат офисов – это единое пространство операционного зала, где нет традиционных перегородок и рабочих мест операционистов, клиент может занять любое удобное место за столом или на диване. Специальный экран оповещения электронной очереди покажет имя и фото сотрудника, который будет его обслуживать. Кроме того, для клиентов оборудована специальная зона самообслуживания, где они при необходимости смогут воспользоваться компьютером или планшетом с доступом в интернет, самостоятельно совершить любую операцию, зарядить мобильный телефон или же распечатать необходимые документы. В каждом региональном отделении ПСБ применяются современные стандарты финансового обслуживания. Офисы удобно расположены и оборудованы всем необходимым для обслуживания различных категорий клиентов, включая посетителей с детьми и маломобильных граждан. Банк предлагает широкий спектр сервисов и продуктов, в том числе на льготных условиях с государственной поддержкой, а также работает в сотрудничестве с ключевыми для региона отраслями.рекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruТокен:4CQwVszH9pQNqyihjqT
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крым, экономика, промсвязьбанк (псб)
ПСБ расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
Промсвязьбанк расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Промсвязьбанк (ПСБ) расширяет региональную сеть в Крыму и Севастополе - открыты два филиала и новые офисы в четырех городах. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ, первая крупная системно значимая финансово-кредитная организация, начавшая работу на Крымском полуострове, продолжает расширение присутствия в регионе: банк открыл Севастопольский и Крымский филиалы и четыре офиса в новых городах своего присутствия — в Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте", - говорится в сообщении.
Среди ключевых задач в работе открывшихся филиалов – дальнейшее усиление позиций ПСБ в регионе, предоставление клиентам комплексного банковского обслуживания и повышение доступности финансовых сервисов для всех категорий граждан, а также участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов для полуострова.
Крымский филиал банка возглавила Светлана Сидорова, которая руководит региональным бизнесом с момента выхода банка в республику. Севастопольским филиалом ПСБ продолжит руководить Арсен Тананян, возглавлявший первый офис ПСБ в городе также с момента его открытия.
Промсвязьбанк начал предоставлять банковские услуги в Крыму и Севастополе в апреле 2022 года, а в мае на полуострове были открыты первые офисы банка.
"Крымский полуостров относится к числу стратегических регионов для развития бизнеса ПСБ, и банк поступательно усиливает свои позиции здесь, поднимая качество финансовых сервисов на принципиально новый уровень. Полуостров стал первым регионом в географии присутствия ПСБ, где вслед за Москвой открыты офисы нового формата — в них реализована концепция безбарьерного обслуживания, формирующая уникальный пользовательский опыт. Такой подход повышает удобство и качество предоставления услуг, позволяет жителям полуострова решать свои финансовые задачи в максимально комфортных условиях", — подчеркнул старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Новый формат офисов – это единое пространство операционного зала, где нет традиционных перегородок и рабочих мест операционистов, клиент может занять любое удобное место за столом или на диване. Специальный экран оповещения электронной очереди покажет имя и фото сотрудника, который будет его обслуживать. Кроме того, для клиентов оборудована специальная зона самообслуживания, где они при необходимости смогут воспользоваться компьютером или планшетом с доступом в интернет, самостоятельно совершить любую операцию, зарядить мобильный телефон или же распечатать необходимые документы.
В каждом региональном отделении ПСБ применяются современные стандарты финансового обслуживания. Офисы удобно расположены и оборудованы всем необходимым для обслуживания различных категорий клиентов, включая посетителей с детьми и маломобильных граждан. Банк предлагает широкий спектр сервисов и продуктов, в том числе на льготных условиях с государственной поддержкой, а также работает в сотрудничестве с ключевыми для региона отраслями.
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru