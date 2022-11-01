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Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре
Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре
В ноябре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, юношей ожидает осенний призыв, биометрические загранпаспорта будут выдавать... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T03:36
2022-11-01T03:36
общество
закон и право
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, юношей ожидает осенний призыв, биометрические загранпаспорта будут выдавать по-новому, а упакованная вода может подорожать. Подробнее об этих и других новшествах третьего осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и выплатыПенсионерам, которые уволились начиная с конца июля, проиндексируют пенсии. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, у которых появились иждивенцы - им придется написать заявление в Пенсионный фонд. Тем, кто достиг 80-летия, добавят денег в беззаявительном порядке: речь о фиксированной выплате, которая составит 7 тысяч 220 рублей 74 копейки. На такую же сумму вырастет пенсия инвалидов первой группы.Кроме того, пересчитают пенсии членам летных экипажей судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. Это бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей. Соцобеспечение таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября.С 1 ноября многие региональные выплаты можно будет получать только на карты "Мир". Речь идет о субсидиях и компенсациях оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт, детских "путинских" выплатах, пособиях для безработных при переезде в другую местность, финансовой поддержке на запуск своего дела, выплате молодым семьям на покупку жилья и оплату первого взноса по ипотеке, государственных социальных и специальных стипендиях. Это не весь перечень - всего в списке 27 социальных выплат.Для зачисления выплат в заявлении теперь достаточно указать только номер карты вместо реквизитов карточного счета.Военный блок30 сентября вступил в силу Указ президента РФ об осеннем призыве граждан на военную службу и увольнении с военной службы. Призывная кампания стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Всего призовут 120 тысяч мужчин от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе. Одновременно уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отдали долг Родине, отслужив срочную службу. Новобранцы, независимо от специальности, будут служить на территории РФ, преимущественно рядом с регионом проживания.С 30 ноября уволенным военным разрешат не регистрировать кортики в Росгвардии. При этом сохраняется обязанность регистрировать боевое холодное клинковое оружие гражданам РФ, получившим такое оружие по наследству.С 23 ноября банки смогут запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о предпринимателях, которые попали под частичную мобилизацию и хотят оформить кредитные каникулы. ФНС должна подтвердить сведения в пятидневный срок на основании данных, полученных от Минобороны.Кроме того, с ноября иностранные граждане и лица без гражданства, которые заключили контракт на год и более о прохождении военной службы в ВС РФ и не менее 6 месяцев принимающие участие в боевых действиях, имеют право на упрощенный порядок получения российского гражданства - за три месяца. Одновременно можно оформить гражданство детям, родителям и супруге.МФЦ и Госуслуги30 ноября истекает срок, в течение которого оформлением и выдачей биометрических загранпаспортов могли заниматься сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить исключительно через работников МФЦ. Срок оформления займет месяц для тех, кто обращается в МФЦ по месту жительства, или три месяца, если вы хотите оформить паспорт по месту пребывания в другом регионе. Для получения загранпаспорта нового поколения нужно написать заявление, получить персональный штрих-код, отсканировать его в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Отслеживать готовность паспорта можно через каналы МФЦ или на Госуслугах.Также на портале госуслуг появился сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя дома иностранца.И другие новости…Для болельщиков: со 2 ноября спорт в Росси станет безопаснее. На стадионах появятся турникеты и автоматические калитки. Таковы новые требования Минспорта по контролю доступа на спортивные объекты. Все турникеты должны "уметь" считывать паспорта болельщиков, которые с июня этого года обязательно оформляются для посещения массовых спортивных мероприятий.Для любителей икры: вывоз красной икры с Камчатки ограничат. Это касается только икры без заводской упаковки. С 1 ноября один человек сможет провести самолетом в багаже или ручной клади не больше 10 килограммов продукта. Мера должна ограничить провоз незаконно добытого деликатеса.Для тех, кто продает и покупает воду: с 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Теперь продавец обязан передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота. Так законодатель ведет борьбу с контрафактом, но эксперты говорят, что из-за этого вода может стать дороже.Для всех, кто на "пятидневке": в честь Дня народного единства сотрудники организаций, работающие по пятидневному графику, смогут отдохнуть три дня - 4,5,6 ноября. Дополнительный бонус - короткий день 3 ноября - с работы можно уйти на час раньше.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
https://crimea.ria.ru/20221024/skolkim-krymchanam-pridut-povestki-v-khode-osennego-prizyva--komissariat-1125063256.html
https://crimea.ria.ru/20220809/sbor-biometrii-rossiyan-budet-dobrovolnym--mintsifry-1124116530.html
российская федерация (россия, рф)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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общество, закон и право, российская федерация (россия, рф)
Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре

В ноябре в России вступает в силу ряд новых законов

03:36 01.11.2022
 
© Фото: pixabayКалендарь
Календарь
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, юношей ожидает осенний призыв, биометрические загранпаспорта будут выдавать по-новому, а упакованная вода может подорожать. Подробнее об этих и других новшествах третьего осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
Пенсии и выплаты
Пенсионерам, которые уволились начиная с конца июля, проиндексируют пенсии. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, у которых появились иждивенцы - им придется написать заявление в Пенсионный фонд. Тем, кто достиг 80-летия, добавят денег в беззаявительном порядке: речь о фиксированной выплате, которая составит 7 тысяч 220 рублей 74 копейки. На такую же сумму вырастет пенсия инвалидов первой группы.
Кроме того, пересчитают пенсии членам летных экипажей судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. Это бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей. Соцобеспечение таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября.
С 1 ноября многие региональные выплаты можно будет получать только на карты "Мир". Речь идет о субсидиях и компенсациях оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт, детских "путинских" выплатах, пособиях для безработных при переезде в другую местность, финансовой поддержке на запуск своего дела, выплате молодым семьям на покупку жилья и оплату первого взноса по ипотеке, государственных социальных и специальных стипендиях. Это не весь перечень - всего в списке 27 социальных выплат.
Для зачисления выплат в заявлении теперь достаточно указать только номер карты вместо реквизитов карточного счета.
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Военный блок
30 сентября вступил в силу Указ президента РФ об осеннем призыве граждан на военную службу и увольнении с военной службы. Призывная кампания стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Всего призовут 120 тысяч мужчин от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе. Одновременно уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отдали долг Родине, отслужив срочную службу. Новобранцы, независимо от специальности, будут служить на территории РФ, преимущественно рядом с регионом проживания.
С 30 ноября уволенным военным разрешат не регистрировать кортики в Росгвардии. При этом сохраняется обязанность регистрировать боевое холодное клинковое оружие гражданам РФ, получившим такое оружие по наследству.
С 23 ноября банки смогут запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о предпринимателях, которые попали под частичную мобилизацию и хотят оформить кредитные каникулы. ФНС должна подтвердить сведения в пятидневный срок на основании данных, полученных от Минобороны.
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Кроме того, с ноября иностранные граждане и лица без гражданства, которые заключили контракт на год и более о прохождении военной службы в ВС РФ и не менее 6 месяцев принимающие участие в боевых действиях, имеют право на упрощенный порядок получения российского гражданства - за три месяца. Одновременно можно оформить гражданство детям, родителям и супруге.
МФЦ и Госуслуги
30 ноября истекает срок, в течение которого оформлением и выдачей биометрических загранпаспортов могли заниматься сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить исключительно через работников МФЦ. Срок оформления займет месяц для тех, кто обращается в МФЦ по месту жительства, или три месяца, если вы хотите оформить паспорт по месту пребывания в другом регионе. Для получения загранпаспорта нового поколения нужно написать заявление, получить персональный штрих-код, отсканировать его в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Отслеживать готовность паспорта можно через каналы МФЦ или на Госуслугах.
Также на портале госуслуг появился сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя дома иностранца.
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И другие новости…
Для болельщиков: со 2 ноября спорт в Росси станет безопаснее. На стадионах появятся турникеты и автоматические калитки. Таковы новые требования Минспорта по контролю доступа на спортивные объекты. Все турникеты должны "уметь" считывать паспорта болельщиков, которые с июня этого года обязательно оформляются для посещения массовых спортивных мероприятий.
Для любителей икры: вывоз красной икры с Камчатки ограничат. Это касается только икры без заводской упаковки. С 1 ноября один человек сможет провести самолетом в багаже или ручной клади не больше 10 килограммов продукта. Мера должна ограничить провоз незаконно добытого деликатеса.
Для тех, кто продает и покупает воду: с 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Теперь продавец обязан передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота. Так законодатель ведет борьбу с контрафактом, но эксперты говорят, что из-за этого вода может стать дороже.
Для всех, кто на "пятидневке": в честь Дня народного единства сотрудники организаций, работающие по пятидневному графику, смогут отдохнуть три дня - 4,5,6 ноября. Дополнительный бонус - короткий день 3 ноября - с работы можно уйти на час раньше.
ОбществоЗакон и правоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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Заголовок открываемого материала
03:36Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре
00:09Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник
23:55"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции
23:48Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
23:31Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану
23:29Путин назвал причину массированных ударов по Украине
23:26"Точка поставлена": Путин высказался об окончании мобилизации
22:01Главные события и заявления дня: 31 октября
21:56Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
21:48В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
21:31Иран ввел санкции против США
21:21В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
21:11РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
21:05Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
20:55Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО
20:4720 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
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20:15РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
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