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Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T03:35
2022-10-31T03:35
2022-10-31T03:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга крупного сервиса аренды пишет РИА Новости.Отмечается, что чаще всего россияне бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Лидером направлений ближнего зарубежья стал Минск.На втором месте Минск – 5344 рубля, замыкает тройку лидеров еще один курорт Краснодарского края - Сочи, где суточная аренда обойдется в 5303 рубля.На зимние праздники также активно бронируют жилье в Нижнем Новгороде, Калининграде, Кисловодске и Кировске.В сравнении с прошлым годом краткосрочная аренда более всего подорожала в Кисловодске – на 53% (до 4 166 рублей в сутки) и в Казани – на 34% (до 4947 рублей в сутки). Для сравнения, посуточная аренда в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – выросла на 12 и 19 процентов соответственно. В среднем сутки проживания в них обойдутся в 4951 рубль и 4500 рублей.Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру сообщал, что Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон.
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общество, экономика, кубань
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
На каких курортах России дороже всего снять жилье на новогодние праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга крупного сервиса аренды пишет РИА Новости.
Отмечается, что чаще всего россияне бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Лидером направлений ближнего зарубежья стал Минск.
"Среди указанных направлений дороже прочих аренда жилья стоит в поселке Эсто-Садок на Красной поляне – в среднем 8895 рублей за сутки", – пишет издание.
На втором месте Минск – 5344 рубля, замыкает тройку лидеров еще один курорт Краснодарского края - Сочи, где суточная аренда обойдется в 5303 рубля.
На зимние праздники также активно бронируют жилье в Нижнем Новгороде, Калининграде, Кисловодске и Кировске.
В сравнении с прошлым годом краткосрочная аренда более всего подорожала в Кисловодске – на 53% (до 4 166 рублей в сутки) и в Казани – на 34% (до 4947 рублей в сутки). Для сравнения, посуточная аренда в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – выросла на 12 и 19 процентов соответственно. В среднем сутки проживания в них обойдутся в 4951 рубль и 4500 рублей.
Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру сообщал
, что Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон.