Рейтинг@Mail.ru
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20221031/vo-skolko-oboydetsya-arenda-zhilya-na-novyy-god-v-kurortnykh-gorodakh-rossii-1125136535.html
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T03:35
2022-10-31T03:35
туризм
общество
экономика
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121929374_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e33494cb59f09c53b630150b72a00332.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга крупного сервиса аренды пишет РИА Новости.Отмечается, что чаще всего россияне бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Лидером направлений ближнего зарубежья стал Минск.На втором месте Минск – 5344 рубля, замыкает тройку лидеров еще один курорт Краснодарского края - Сочи, где суточная аренда обойдется в 5303 рубля.На зимние праздники также активно бронируют жилье в Нижнем Новгороде, Калининграде, Кисловодске и Кировске.В сравнении с прошлым годом краткосрочная аренда более всего подорожала в Кисловодске – на 53% (до 4 166 рублей в сутки) и в Казани – на 34% (до 4947 рублей в сутки). Для сравнения, посуточная аренда в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – выросла на 12 и 19 процентов соответственно. В среднем сутки проживания в них обойдутся в 4951 рубль и 4500 рублей.Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру сообщал, что Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон.
https://crimea.ria.ru/20220610/v-rossii-ozhidayut-defitsita-otechestvennykh-vin-k-novomu-godu-1123507765.html
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121929374_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_58fe7a4c7fbed08ad239f96765167522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, экономика, кубань
Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России

На каких курортах России дороже всего снять жилье на новогодние праздники

03:35 31.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро 1-го января 2022 года в Симферополе
Утро 1-го января 2022 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Курорты Краснодарского края стали лидерами цен посуточной аренды жилья в период новогодних праздников в этом году. Об этом со ссылкой на результаты мониторинга крупного сервиса аренды пишет РИА Новости.
Отмечается, что чаще всего россияне бронируют жилье в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Лидером направлений ближнего зарубежья стал Минск.
"Среди указанных направлений дороже прочих аренда жилья стоит в поселке Эсто-Садок на Красной поляне – в среднем 8895 рублей за сутки", – пишет издание.
На втором месте Минск – 5344 рубля, замыкает тройку лидеров еще один курорт Краснодарского края - Сочи, где суточная аренда обойдется в 5303 рубля.
На зимние праздники также активно бронируют жилье в Нижнем Новгороде, Калининграде, Кисловодске и Кировске.
В сравнении с прошлым годом краткосрочная аренда более всего подорожала в Кисловодске – на 53% (до 4 166 рублей в сутки) и в Казани – на 34% (до 4947 рублей в сутки). Для сравнения, посуточная аренда в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – выросла на 12 и 19 процентов соответственно. В среднем сутки проживания в них обойдутся в 4951 рубль и 4500 рублей.
Ранее сервис поездок и путешествий Туту.ру сообщал, что Симферополь, Феодосия, Евпатория и Севастополь вошли в топ популярных направлений для отдыха в бархатный сезон.
Бутылки с игристым вином в торговом центре - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:54
В России ожидают дефицита отечественных вин к Новому году
ТуризмОбществоЭкономикаКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:35Во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
20:11Главные события и заявления дня: 30 октября
19:44Ребенка травят в школе: как распознать и что делать
19:12Крыму необходимо менять технологию потребления воды – ученый
18:48Парфюмер Chanel рос и учился в Крыму
18:04Погода в Крыму в начале ноября – прогноз на неделю от ФОБОС
17:37Первым обнаружил беспилотник: в Севастополе матрос представлен к награде
17:13"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
16:49Поездки в Крым подешевели на четверть
16:23Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
16:03Потери ВСУ исчисляются сотнями: российское военные отбили все атаки
15:29Лавров высказался о "ядерной" Польше
15:21Штурмовики ВС РФ прорвали оборону противника на южно-донецком направлении
15:00ВС РФ разгромили центр подготовки сил спецопераций ВСУ под Николаевом
14:27"Голубые каски" на ЗАЭС: Гросси оценил вероятность
14:03Круиз на поезде "Крымский вояж" отменили до Нового года
13:46В очереди на паромы в Крым стоят 600 грузовиков
13:25Трагедия в Сеуле: Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи
12:59Почему ВС РФ стали лучше сбивать ракеты HIMARS – эксперт
Лента новостейМолния