https://crimea.ria.ru/20221031/savelev-rasskazal-ob-intensivnosti-dvizheniya-na-krymskom-mostu-1125176378.html

Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту

Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту

С 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на данный момент составляет более 250 машин в час,... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

2022-10-31T14:39

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на данный момент составляет более 250 машин в час, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По словам министра, по-прежнему осуществляется стопроцентный досмотр транспортных средств. Заторы на подходах к Крымскому мосту отсутствуют, добавил Савельев.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины.На мосту идут восстановительные работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 24 октября сообщил, что на объект поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. По данным Минтранса РФ, Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря.

https://crimea.ria.ru/20221031/ocheredi-na-vezd-v-krym-chto-proiskhodit-na-granitse-i-kak-snizyat-nagruzku-1125171752.html

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транспорт, крым