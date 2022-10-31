Рейтинг@Mail.ru
Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/savelev-rasskazal-ob-intensivnosti-dvizheniya-na-krymskom-mostu-1125176378.html
Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
С 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на данный момент составляет более 250 машин в час,... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:39
2022-10-31T14:39
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125027769_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_abe56165809a4361b225c72cb188ca9d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на данный момент составляет более 250 машин в час, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.По словам министра, по-прежнему осуществляется стопроцентный досмотр транспортных средств. Заторы на подходах к Крымскому мосту отсутствуют, добавил Савельев.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины.На мосту идут восстановительные работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 24 октября сообщил, что на объект поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. По данным Минтранса РФ, Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря.
https://crimea.ria.ru/20221031/ocheredi-na-vezd-v-krym-chto-proiskhodit-na-granitse-i-kak-snizyat-nagruzku-1125171752.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125027769_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ea9ccdd35b0a7a91a75080b9ad6a8d43.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, крым
Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту

Савельев: средняя интенсивность движения на Крымском мосту – 250 машин в час

14:39 31.10.2022
 
© Дмитрий МакеевРемонт моста через Керченский пролив
Ремонт моста через Керченский пролив
© Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. С 8 октября по Крымскому мосту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на данный момент составляет более 250 машин в час, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Всего с 8 октября по Крымскому моту проехало 130 тысяч легковых автомобилей, средняя интенсивность движения на мосту составляет более 250 автомобилей в час", - сказал Савельев на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
По словам министра, по-прежнему осуществляется стопроцентный досмотр транспортных средств. Заторы на подходах к Крымскому мосту отсутствуют, добавил Савельев.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины.
На мосту идут восстановительные работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 24 октября сообщил, что на объект поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки. По данным Минтранса РФ, Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря.
Шеврон на форме пограничника - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
12:40
Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
 
ТранспортКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Между Крымом и материком запустят рельсовые автобусы вместо "Ласточек"
14:39Савельев рассказал об интенсивности движения на Крымском мосту
14:36В Крыму инициируют досрочную пенсию лицам из подразделений особого риска
14:33ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
14:22ВС РФ успешно отразили попытки наступления ВСУ по двум направлениям – МО
14:11Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
14:04ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
13:53Российский ТЭК заменил почти всю импортную химию в отрасли
13:44Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
13:42Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
13:35Аксенов назвал подлежащие национализации предприятия Крыма
13:32Киев остался без воды из-за повреждения энергообъекта
13:04Сбитая украинской ПВО ракета упала в Молдавии — МВД
12:47Расходы крымского бюджета выросли на треть — куда направляли средства
12:40Очереди на въезд в Крым: что происходит на границе и как снизят нагрузку
12:35Экс-мэр Симферополя временно возглавил администрацию Белгорода
12:34Франция разрабатывает сухопутный коридор для вывоза зерна из Украины
12:27ВСУ обстреляли из HIMARS гостинцу в Алчевске — под завалами люди
12:23Осенний призыв: куда поедут новобранцы — МО РФ
11:53Два смерча образовались в Черном море – пугающее видео
Лента новостейМолния