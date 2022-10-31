https://crimea.ria.ru/20221031/povestki-v-armiyu-i-vyplaty-na-kartu-chto-zhdet-rossiyan-v-noyabre-1125156656.html

Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре

Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре

В ноябре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, юношей ожидает осенний призыв, биометрические загранпаспорта будут выдавать... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T07:33

2022-10-31T07:33

2022-10-31T07:33

общество

закон и право

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В ноябре некоторые российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии, юношей ожидает осенний призыв, биометрические загранпаспорта будут выдавать по-новому, а упакованная вода может подорожать. Подробнее об этих и других новшествах третьего осеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Пенсии и выплатыПенсионерам, которые уволились начиная с конца июля, проиндексируют пенсии. Также на прибавку могут рассчитывать пенсионеры, у которых появились иждивенцы - им придется написать заявление в Пенсионный фонд. Тем, кто достиг 80-летия, добавят денег в беззаявительном порядке: речь о фиксированной выплате, которая составит 7 тысяч 220 рублей 74 копейки. На такую же сумму вырастет пенсия инвалидов первой группы.Кроме того, пересчитают пенсии членам летных экипажей судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. Это бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей. Соцобеспечение таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября.С 1 ноября многие региональные выплаты можно будет получать только на карты "Мир". Речь идет о субсидиях и компенсациях оплаты услуг ЖКХ и взносов на капремонт, детских "путинских" выплатах, пособиях для безработных при переезде в другую местность, финансовой поддержке на запуск своего дела, выплате молодым семьям на покупку жилья и оплату первого взноса по ипотеке, государственных социальных и специальных стипендиях. Это не весь перечень - всего в списке 27 социальных выплат.Для зачисления выплат в заявлении теперь достаточно указать только номер карты вместо реквизитов карточного счета.Военный блок30 сентября вступил в силу Указ президента РФ об осеннем призыве граждан на военную службу и увольнении с военной службы. Призывная кампания стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Всего призовут 120 тысяч мужчин от 18 до 27 лет, которые не прибывают в запасе. Одновременно уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, которые уже отдали долг Родине, отслужив срочную службу. Новобранцы, независимо от специальности, будут служить на территории РФ, преимущественно рядом с регионом проживания.С 30 ноября уволенным военным разрешат не регистрировать кортики в Росгвардии. При этом сохраняется обязанность регистрировать боевое холодное клинковое оружие гражданам РФ, получившим такое оружие по наследству.С 23 ноября банки смогут запрашивать в Федеральной налоговой службе информацию о предпринимателях, которые попали под частичную мобилизацию и хотят оформить кредитные каникулы. ФНС должна подтвердить сведения в пятидневный срок на основании данных, полученных от Минобороны.Кроме того, с ноября иностранные граждане и лица без гражданства, которые заключили контракт на год и более о прохождении военной службы в ВС РФ и не менее 6 месяцев принимающие участие в боевых действиях, имеют право на упрощенный порядок получения российского гражданства - за три месяца. Одновременно можно оформить гражданство детям, родителям и супруге.МФЦ и Госуслуги30 ноября истекает срок, в течение которого оформлением и выдачей биометрических загранпаспортов могли заниматься сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить исключительно через работников МФЦ. Срок оформления займет месяц для тех, кто обращается в МФЦ по месту жительства, или три месяца, если вы хотите оформить паспорт по месту пребывания в другом регионе. Для получения загранпаспорта нового поколения нужно написать заявление, получить персональный штрих-код, отсканировать его в криптобиокабине. Гражданин предоставляет биометрические данные: изображение лица, отпечатки пальцев и предъявляет для сканирования российский паспорт. Отслеживать готовность паспорта можно через каналы МФЦ или на Госуслугах.Также на портале госуслуг появился сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя дома иностранца.И другие новости…Для болельщиков: со 2 ноября спорт в Росси станет безопаснее. На стадионах появятся турникеты и автоматические калитки. Таковы новые требования Минспорта по контролю доступа на спортивные объекты. Все турникеты должны "уметь" считывать паспорта болельщиков, которые с июня этого года обязательно оформляются для посещения массовых спортивных мероприятий.Для любителей икры: вывоз красной икры с Камчатки ограничат. Это касается только икры без заводской упаковки. С 1 ноября один человек сможет провести самолетом в багаже или ручной клади не больше 10 килограммов продукта. Мера должна ограничить провоз незаконно добытого деликатеса.Для тех, кто продает и покупает воду: с 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Теперь продавец обязан передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота. Так законодатель ведет борьбу с контрафактом, но эксперты говорят, что из-за этого вода может стать дороже.Для всех, кто на "пятидневке": в честь Дня народного единства сотрудники организаций, работающие по пятидневному графику, смогут отдохнуть три дня - 4,5,6 ноября. Дополнительный бонус - короткий день 3 ноября - с работы можно уйти на час раньше.

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https://crimea.ria.ru/20221024/skolkim-krymchanam-pridut-povestki-v-khode-osennego-prizyva--komissariat-1125063256.html

https://crimea.ria.ru/20220809/sbor-biometrii-rossiyan-budet-dobrovolnym--mintsifry-1124116530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право, российская федерация (россия, рф)