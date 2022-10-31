https://crimea.ria.ru/20221031/peskov-problem-s-vyezdom-rossiyan-prekrascheniya-prizyva-byt-ne-dolzhno-1125184918.html

Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно

Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-10-31T23:48

2022-10-31T23:48

2022-11-01T00:02

дмитрий песков

частичная мобилизация

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.

https://crimea.ria.ru/20221031/tochka-postavlena-putin-vyskazalsya-ob-okonchanii-mobilizatsii-1125184086.html

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дмитрий песков, частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)