Рейтинг@Mail.ru
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/peskov-problem-s-vyezdom-rossiyan-prekrascheniya-prizyva-byt-ne-dolzhno-1125184918.html
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-10-31T23:48
2022-11-01T00:02
дмитрий песков
частичная мобилизация
общество
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
https://crimea.ria.ru/20221031/tochka-postavlena-putin-vyskazalsya-ob-okonchanii-mobilizatsii-1125184086.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно

Песков: проблем с выездом россиян после заявлений о прекращении призыва быть не должно

23:48 31.10.2022 (обновлено: 00:02 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Сергей Киркач
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
"Есть же определенная инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", - сказал Песков журналистам.
Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников.
Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:26
"Точка поставлена": Путин высказался об окончании мобилизации
Дмитрий ПесковЧастичная мобилизацияОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:09Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник
23:55"Эрдоган держит слово" - Путин о решении по газовому хабу в Турции
23:48Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
23:31Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану
23:29Путин назвал причину массированных ударов по Украине
23:26"Точка поставлена": Путин высказался об окончании мобилизации
22:01Главные события и заявления дня: 31 октября
21:56Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
21:48В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
21:31Иран ввел санкции против США
21:21В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
21:11РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
21:05Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
20:55Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО
20:4720 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
20:24Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
20:16Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь
20:15РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
20:10В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя
Лента новостейМолния