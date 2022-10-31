https://crimea.ria.ru/20221031/peskov-problem-s-vyezdom-rossiyan-prekrascheniya-prizyva-byt-ne-dolzhno-1125184918.html
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-10-31T23:48
2022-10-31T23:48
2022-11-01T00:02
дмитрий песков
частичная мобилизация
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников. Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.
https://crimea.ria.ru/20221031/tochka-postavlena-putin-vyskazalsya-ob-okonchanii-mobilizatsii-1125184086.html
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)
Песков: проблем с выездом россиян после окончания призыва быть не должно
Песков: проблем с выездом россиян после заявлений о прекращении призыва быть не должно
23:48 31.10.2022 (обновлено: 00:02 01.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.
"Есть же определенная инерция, сейчас все сигналы прошли, сейчас таких происшествий быть не должно", - сказал Песков журналистам.
Министр обороны России Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации: 300 тысяч человек набрано, комплектование войск продолжится только за счет добровольцев и контрактников.
Шойгу также заявил, что имевшие место на начальном этапе проблемы решены, все мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен.