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Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым
Заявления представителей киевского режима о намерении силой захватить Крым является пропагандой, цель которой – посеять панику и спровоцировать рост антивоенных РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T13:44
2022-10-31T13:44
украина
крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о намерении силой захватить Крым является пропагандой, цель которой – посеять панику и спровоцировать рост антивоенных настроений внутри России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Политолог посоветовал россиянам трезво оценивать подобные заявления и анализировать их, четко понимая, что это пропаганда, направленная на гражданское население.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".Военный эксперт Алексей Подберезкин назвал это обещание абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины будет уже просто нечем наступать на полуостров.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-sovfede-otsenili-ugrozu-zelenskogo-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124291712.html
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украина, крым, политика
Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым

Эксперт: цель заявлений о захвате Крыма – спровоцировать рост антивоенных настроений в РФ

13:44 31.10.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о намерении силой захватить Крым является пропагандой, цель которой – посеять панику и спровоцировать рост антивоенных настроений внутри России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

"Это усиление пропагандистской работы, направленной на гражданское население России с расчетом на то, что когда-то в РФ антивоенные настроения будут преобладать над здравым смыслом и антифашистскими настроениями, тогда "миротворцы" одержат верх, и давление изнутри заставит Россию прекратить спецоперацию. Поэтому это давление киевской пропаганды будет нарастать, заявления подобного рода будут множиться", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".

Политолог посоветовал россиянам трезво оценивать подобные заявления и анализировать их, четко понимая, что это пропаганда, направленная на гражданское население.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.
Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".
Военный эксперт Алексей Подберезкин назвал это обещание абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины будет уже просто нечем наступать на полуостров.
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