https://crimea.ria.ru/20221031/nazvana-tsel-zayavleniy-kieva-o-planakh-otvoevat-krym-1125172456.html

Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым

Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Названа цель заявлений Киева о планах "отвоевать" Крым

Заявления представителей киевского режима о намерении силой захватить Крым является пропагандой, цель которой – посеять панику и спровоцировать рост антивоенных РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T13:44

2022-10-31T13:44

2022-10-31T13:44

украина

крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Заявления представителей киевского режима о намерении силой захватить Крым является пропагандой, цель которой – посеять панику и спровоцировать рост антивоенных настроений внутри России, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Политолог посоветовал россиянам трезво оценивать подобные заявления и анализировать их, четко понимая, что это пропаганда, направленная на гражданское население.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".Военный эксперт Алексей Подберезкин назвал это обещание абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины будет уже просто нечем наступать на полуостров.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-sovfede-otsenili-ugrozu-zelenskogo-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124291712.html

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украина, крым, политика