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В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ
В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022
В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ
Обещание руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "отвоевать" Крым в следующем году является абсолютной ложью, поскольку... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T18:43
2022-10-29T15:40
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "отвоевать" Крым в следующем году является абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины (ВСУ) будет уже просто нечем наступать на полуостров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Накануне Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".По мнению военного эксперта, все оставшиеся боеспособные части ВСУ будут выбиты еще до января."Если за месяц готовят 15 тысяч украинских военных и за этот же месяц уничтожается 30 тысяч "200-х" и еще 30-50 тысяч "300-х", я, честно говоря, не знаю как считать… При тех демографических ресурсах, которые остались на нынешней территории Украины, кому придется воевать уже в январе, не то что весной", - отметил аналитик.По словам Подберезкина, не помогут украинским военным и иностранные наемники, поскольку они предназначены для вспомогательных операций, а не для ведения боевых действий против регулярных вооруженных сил.
https://crimea.ria.ru/20221029/v-zaporozhe-vzorvali-alyuminievyy-kombinat-gde-bazirovalis-naemniki-1125152826.html
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60
украина, всу (вооруженные силы украины)
В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ

Эксперт Подберезкин назвал враньем обещания Киева "отвоевать" Крым в следующем году

18:43 29.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "отвоевать" Крым в следующем году является абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины (ВСУ) будет уже просто нечем наступать на полуостров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
Накануне Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.
Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".
"Это очередное "бла-бла-бла". Украина уже практически истратила весь свой наступательный ресурс, даже не знаю, с помощью каких таких сил Буданов собирается наступать. Сейчас уничтожено уже более 400 тысяч военнослужащих профессиональной армии Украины, там уже почти никого не осталось, а то, что осталось, не способно воевать, за очень редким исключением небольших групп, которые прошли подготовку", – сказал Подберезкин.
По мнению военного эксперта, все оставшиеся боеспособные части ВСУ будут выбиты еще до января.
"Если за месяц готовят 15 тысяч украинских военных и за этот же месяц уничтожается 30 тысяч "200-х" и еще 30-50 тысяч "300-х", я, честно говоря, не знаю как считать… При тех демографических ресурсах, которые остались на нынешней территории Украины, кому придется воевать уже в январе, не то что весной", - отметил аналитик.
По словам Подберезкина, не помогут украинским военным и иностранные наемники, поскольку они предназначены для вспомогательных операций, а не для ведения боевых действий против регулярных вооруженных сил.
"Наемники идут в бой не для того, чтобы воевать, а чтобы зарабатывать деньги. Против регулярных вооруженных сил это, мягко говоря, авантюра. Против высокоточного оружия, ствольной артиллерии это практически невозможно. А наемники не могут обеспечить такую слаженность войск, чтобы там была и армейская авиация, и средства разведки, и бронетанковая техника. Да, есть какие-то диверсионно-разведывательные группы из наемников, но не они же делают погоду", - пояснил специалист.
Запорожье
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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