https://crimea.ria.ru/20221029/v-kieve-grozyat-nastupleniem-na-krym-ekspert-otsenil-perspektivy-vsu-1125153045.html

В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ

В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ - РИА Новости Крым, 29.10.2022

В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ

Обещание руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "отвоевать" Крым в следующем году является абсолютной ложью, поскольку... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T18:43

2022-10-29T18:43

2022-10-29T15:40

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Обещание руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова "отвоевать" Крым в следующем году является абсолютной ложью, поскольку уже в январе вооруженным силам Украины (ВСУ) будет уже просто нечем наступать на полуостров. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Накануне Буданов, которого ФСБ России считает причастным к теракту на Крымском мосту, дал интервью порталу The Warzone.Отвечая на вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени потребуется, чтобы "вернуть" полуостров, Буданов сказал, что "это произойдет только с помощью военной силы, и это случится в следующем году".По мнению военного эксперта, все оставшиеся боеспособные части ВСУ будут выбиты еще до января."Если за месяц готовят 15 тысяч украинских военных и за этот же месяц уничтожается 30 тысяч "200-х" и еще 30-50 тысяч "300-х", я, честно говоря, не знаю как считать… При тех демографических ресурсах, которые остались на нынешней территории Украины, кому придется воевать уже в январе, не то что весной", - отметил аналитик.По словам Подберезкина, не помогут украинским военным и иностранные наемники, поскольку они предназначены для вспомогательных операций, а не для ведения боевых действий против регулярных вооруженных сил.

https://crimea.ria.ru/20221029/v-zaporozhe-vzorvali-alyuminievyy-kombinat-gde-bazirovalis-naemniki-1125152826.html

украина

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2022

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украина, всу (вооруженные силы украины)