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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T08:26

2022-10-31T08:26

2022-10-31T08:26

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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