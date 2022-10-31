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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T08:26
2022-10-31T08:26
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.
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в мире, политика

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов

08:26 31.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы
Прилет в Москву президента Бразилии Луиса Игнасиу Лула да Силвы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.
По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.
В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.
 
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