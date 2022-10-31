https://crimea.ria.ru/20221031/lula-da-silva-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-brazilii-s-509-golosov-1125167462.html
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии с 50,9% голосов
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T08:26
2022-10-31T08:26
2022-10-31T08:26
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125167328_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_05e930a11d532f646c488d452f2fcdcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125167328_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1aa38d596af797a811216c196c696234.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит южноамериканскую республику на период 2023-2027 годов - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.
По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.
В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.