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Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии позволит углубить бразильско-российское сотрудничество, в особенности в формате... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T19:08
2022-10-31T19:08
2022-10-31T19:08
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии позволит углубить бразильско-российское сотрудничество, в особенности в формате объединения БРИКС. Такое мнение высказали политологи-специалисты по Латинской Америке на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.По мнению научного руководителя Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, для России важно, что руль государственного управления в Бразилии находится в руках Лулы да Силвы, поскольку с этим человеком руководство России в течение длительного времени находило общий язык и взаимопонимание по многим ключевым международным проблемам.Завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева также считает, что победа да Силвы является позитивным моментом для РФ. Она напомнила, что именно при первом президентском сроке Лулы при участии России была создана БРИКС, и отношения между двумя странами развивались тогда в позитивном ключе."Конечно, там были резервы, можно было больше торговать, делать экономическое взаимодействие более насыщенным, но то, что оно развивалось – это факт. У нас очень хорошо развивались политические контакты, культурное сотрудничество. Думаю, сейчас это все будет наполнено новым позитивным содержанием, потому что это отвечает интересам обеих стран. Если кто-то с чем-то не согласится, ничего страшного в этом не будет, на основе прагматизма и учета национальных интересов можно вполне сотрудничать", – убеждена Окунева.Руководитель управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева в свою очередь считает, что большая поляризация и раскол в бразильском обществе будет вынуждать да Силву в его решениях сдвигаться вправо по отношению к его привычному политическому курсу. Политика, которую будет проводить Лула, будет более умеренной, и, возможно, его какие-то внешнеполитические решения не всегда будут стопроцентно соответствовать тому, что хотела бы видеть от него Россия, прогнозирует эксперт.По ее мнению, между РФ и Бразилией вероятны точечные расхождения во внешнеполитических вопросах, тем не менее, Бразилия – "старый добрый друг" России, поэтому вряд ли эти расхождения драматично скажутся на двусторонних отношениях.
https://crimea.ria.ru/20221031/lula-da-silva-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-brazilii-s-509-golosov-1125167462.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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политика, в мире
Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
Эксперты рассчитывают, что победа да Силвы позитивно повлияет на отношения Бразилии и РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии позволит углубить бразильско-российское сотрудничество, в особенности в формате объединения БРИКС. Такое мнение высказали политологи-специалисты по Латинской Америке на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.
По мнению научного руководителя Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, для России важно, что руль государственного управления в Бразилии находится в руках Лулы да Силвы, поскольку с этим человеком руководство России в течение длительного времени находило общий язык и взаимопонимание по многим ключевым международным проблемам.
"Надеюсь, это скажется на российско-бразильских отношениях. Думаю, БРИКС продемонстрировал, что национальные интересы в Бразилии довлеют независимо от того, правые или левые политики реализуют свои властные амбиции. Значит, это некая константа, что есть национальные интересы, которые требуют представительства страны, влияния на международную повестку. Думаю, что это дает нам определенную уверенность в наших отношениях на обозримую перспективу", - отметил эксперт.
Завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева также считает, что победа да Силвы является позитивным моментом для РФ. Она напомнила, что именно при первом президентском сроке Лулы при участии России была создана БРИКС, и отношения между двумя странами развивались тогда в позитивном ключе.
"Конечно, там были резервы, можно было больше торговать, делать экономическое взаимодействие более насыщенным, но то, что оно развивалось – это факт. У нас очень хорошо развивались политические контакты, культурное сотрудничество. Думаю, сейчас это все будет наполнено новым позитивным содержанием, потому что это отвечает интересам обеих стран. Если кто-то с чем-то не согласится, ничего страшного в этом не будет, на основе прагматизма и учета национальных интересов можно вполне сотрудничать", – убеждена Окунева.
Руководитель управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева в свою очередь считает, что большая поляризация и раскол в бразильском обществе будет вынуждать да Силву в его решениях сдвигаться вправо по отношению к его привычному политическому курсу. Политика, которую будет проводить Лула, будет более умеренной, и, возможно, его какие-то внешнеполитические решения не всегда будут стопроцентно соответствовать тому, что хотела бы видеть от него Россия, прогнозирует эксперт.
"Безусловно, он будет развивать сотрудничество в БРИКС, поскольку это его детище, это направление будет для него важным. Тем не менее, Лула высказался за отмену права вето в Совбезе ООН, против чего категорически выступает Россия, потому что это нарушит баланс сил", - пояснила Юрьева.
По ее мнению, между РФ и Бразилией вероятны точечные расхождения во внешнеполитических вопросах, тем не менее, Бразилия – "старый добрый друг" России, поэтому вряд ли эти расхождения драматично скажутся на двусторонних отношениях.