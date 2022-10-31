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Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты

Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты

Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии позволит углубить бразильско-российское сотрудничество, в особенности в формате... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T19:08

2022-10-31T19:08

2022-10-31T19:08

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии позволит углубить бразильско-российское сотрудничество, в особенности в формате объединения БРИКС. Такое мнение высказали политологи-специалисты по Латинской Америке на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента - консерватора и действующего президента Жаира Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов.По мнению научного руководителя Института Латинской Америки РАН Владимира Давыдова, для России важно, что руль государственного управления в Бразилии находится в руках Лулы да Силвы, поскольку с этим человеком руководство России в течение длительного времени находило общий язык и взаимопонимание по многим ключевым международным проблемам.Завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Людмила Окунева также считает, что победа да Силвы является позитивным моментом для РФ. Она напомнила, что именно при первом президентском сроке Лулы при участии России была создана БРИКС, и отношения между двумя странами развивались тогда в позитивном ключе."Конечно, там были резервы, можно было больше торговать, делать экономическое взаимодействие более насыщенным, но то, что оно развивалось – это факт. У нас очень хорошо развивались политические контакты, культурное сотрудничество. Думаю, сейчас это все будет наполнено новым позитивным содержанием, потому что это отвечает интересам обеих стран. Если кто-то с чем-то не согласится, ничего страшного в этом не будет, на основе прагматизма и учета национальных интересов можно вполне сотрудничать", – убеждена Окунева.Руководитель управления по работе со странами Латинской Америки Международного информационного агентства и радио Sputnik Дарья Юрьева в свою очередь считает, что большая поляризация и раскол в бразильском обществе будет вынуждать да Силву в его решениях сдвигаться вправо по отношению к его привычному политическому курсу. Политика, которую будет проводить Лула, будет более умеренной, и, возможно, его какие-то внешнеполитические решения не всегда будут стопроцентно соответствовать тому, что хотела бы видеть от него Россия, прогнозирует эксперт.По ее мнению, между РФ и Бразилией вероятны точечные расхождения во внешнеполитических вопросах, тем не менее, Бразилия – "старый добрый друг" России, поэтому вряд ли эти расхождения драматично скажутся на двусторонних отношениях.

https://crimea.ria.ru/20221031/lula-da-silva-pobedil-na-vyborakh-prezidenta-brazilii-s-509-golosov-1125167462.html

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