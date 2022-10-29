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Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T00:01
2022-10-29T00:01
2022-10-29T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +18...20 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 29 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +13, днем +15…20, в горах +9…14 градусов", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +18...20 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.
В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18 градусов.
В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.