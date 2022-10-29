https://crimea.ria.ru/20221029/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1125141471.html

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T00:01

2022-10-29T00:01

2022-10-29T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +16…18.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+13, днем +18...20 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...9, днем +16...18 градусов.В Судаке и Феодосии малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +8...10, днем +16...18 градусов.В западных, центральных, восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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