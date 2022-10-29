https://crimea.ria.ru/20221029/lavrov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-svetlany-babaevoy-1125155094.html
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T17:36
2022-10-29T17:36
2022-10-29T18:06
утраты
миа "россия сегодня"
крым
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России.Лавров отметил, что "для нас всех Светлана Валерьевна навсегда останется Светой" – истинным профессионалом и удивительным человеком, многогранным, глубоким и светлым.Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой>>
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, миа "россия сегодня", крым, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
Глава МИД РФ Лавров выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Светланы Бабаевой
17:36 29.10.2022 (обновлено: 18:06 29.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе
медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России.
"Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы. Она не только описывала историю становления новой России, сердцем переживая поистине историческую эпоху, но и творила ее сама", - говорится в телеграмме министра родным и близким Бабаевой и коллективу МИА "Россия сегодня".
Лавров отметил, что "для нас всех Светлана Валерьевна навсегда останется Светой" – истинным профессионалом и удивительным человеком, многогранным, глубоким и светлым.
"Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой", - заключил глава МИД РФ.
Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.