https://crimea.ria.ru/20221029/lavrov-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-svetlany-babaevoy-1125155094.html

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой

медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России. РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T17:36

2022-10-29T17:36

2022-10-29T18:06

утраты

миа "россия сегодня"

крым

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России.Лавров отметил, что "для нас всех Светлана Валерьевна навсегда останется Светой" – истинным профессионалом и удивительным человеком, многогранным, глубоким и светлым.Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой>>

https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, миа "россия сегодня", крым, министерство иностранных дел рф (мид рф)