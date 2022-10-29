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Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T17:36
2022-10-29T18:06
утраты
миа "россия сегодня"
крым
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России.Лавров отметил, что "для нас всех Светлана Валерьевна навсегда останется Светой" – истинным профессионалом и удивительным человеком, многогранным, глубоким и светлым.Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221029/luch-svety-ostanetsya-v-kazhdom-iz-nas-1125146757.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
утраты, миа "россия сегодня", крым, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой

Глава МИД РФ Лавров выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Светланы Бабаевой

17:36 29.10.2022 (обновлено: 18:06 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ С.Лаврова и Республики Габон Э.И.Нгонде
Встреча глав МИД РФ С.Лаврова и Республики Габон Э.И.Нгонде - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой, назвав ее творцом истории становления современной России.

"Потрясены трагической гибелью руководителя регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму, журналиста и политолога Светланы Бабаевой, с которой нас связывали долгие годы совместной работы. Она не только описывала историю становления новой России, сердцем переживая поистине историческую эпоху, но и творила ее сама", - говорится в телеграмме министра родным и близким Бабаевой и коллективу МИА "Россия сегодня".

Лавров отметил, что "для нас всех Светлана Валерьевна навсегда останется Светой" – истинным профессионалом и удивительным человеком, многогранным, глубоким и светлым.
"Нам уже ее не хватает. Но с нами ее улыбка, голос с изломом, загорелая рука с сигаретой, фантастическая способность аккумулировать солнце и уникальная заряженность свободой. С болью в сердце и светлой памятью о Свете Бабаевой", - заключил глава МИД РФ.
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
08:06
Луч Светы останется в каждом из нас
Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль".
В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах — заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основными темами, которые она освещала, были российская внутренняя и внешняя политика, экономика. В 2013-2016 годах — главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
Все зовут тебя Света: чиновники и журналисты скорбят по Светлане Бабаевой>>
 
УтратыМИА "Россия сегодня"КрымМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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