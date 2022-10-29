https://crimea.ria.ru/20221029/krymskie-oteli-ne-speshat-snizhat-tsennik-nesmotrya-na-nizkuyu-zagruzku-1125147083.html

Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку

Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку

Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T19:55

2022-10-29T19:55

2022-10-29T19:55

радио "спутник в крыму"

туризм в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Гость студии отметил, что этот сезон выдался очень непростым, в том числе из-за прерванного авиасообщения. Теракт на Крымском мосту также внес свою лепту, но уже в преддверии осенних каникул.При этом он отметил, что владельцы гостиниц по какой-то причине не спешат снижать цены или предоставлять скидки для крымчан. А этот факт может стать решающим для местного населения при выборе места отдыха. По мнению эксперта, руководству круглогодичных отелей стоит пересмотреть ценовую политику, а не пытаться заработать "все и сразу".Ранее эксперт сообщил, что школы отменили групповые экскурсии в материковые регионы после теракта на Крымском мосту.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, крым