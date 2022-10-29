Рейтинг@Mail.ru
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221029/krymskie-oteli-ne-speshat-snizhat-tsennik-nesmotrya-na-nizkuyu-zagruzku-1125147083.html
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T19:55
2022-10-29T19:55
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bd2321a4d84b3d2061ed2ce5dffa99d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Гость студии отметил, что этот сезон выдался очень непростым, в том числе из-за прерванного авиасообщения. Теракт на Крымском мосту также внес свою лепту, но уже в преддверии осенних каникул.При этом он отметил, что владельцы гостиниц по какой-то причине не спешат снижать цены или предоставлять скидки для крымчан. А этот факт может стать решающим для местного населения при выборе места отдыха. По мнению эксперта, руководству круглогодичных отелей стоит пересмотреть ценовую политику, а не пытаться заработать "все и сразу".Ранее эксперт сообщил, что школы отменили групповые экскурсии в материковые регионы после теракта на Крымском мосту.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5956308e9fb4f772845af07d86503321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм в крыму, крым
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку

Крымские отели держат цены и надеются на местного туриста – эксперт

19:55 29.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГора Аю-Даг
Гора Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
Гость студии отметил, что этот сезон выдался очень непростым, в том числе из-за прерванного авиасообщения. Теракт на Крымском мосту также внес свою лепту, но уже в преддверии осенних каникул.

"Число броней из других регионов действительно упало. Поэтому отельеры надеются, что крымчане проведут каникулы в отелях региона", – сообщил Тарасенко.

При этом он отметил, что владельцы гостиниц по какой-то причине не спешат снижать цены или предоставлять скидки для крымчан. А этот факт может стать решающим для местного населения при выборе места отдыха. По мнению эксперта, руководству круглогодичных отелей стоит пересмотреть ценовую политику, а не пытаться заработать "все и сразу".
Ранее эксперт сообщил, что школы отменили групповые экскурсии в материковые регионы после теракта на Крымском мосту.
 
Радио "Спутник в Крыму"Туризм в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
19:15Как отразится решение Банка России на темпах роста экономики страны
18:43В Киеве грозят наступлением на Крым: эксперт оценил перспективы ВСУ
18:35Число погибших в ДТП в Белгородской области увеличилось до восьми
18:29ЕС получал от 60 до 100% вывозимого с Украины зерна – Патрушев
18:17В Крыму родилась третья тройня малышей за год
17:54Россия приостанавливает участие в зерновой сделке - Минобороны
17:36Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью Светланы Бабаевой
17:06Вход в музеи Крыма сделают бесплатным в День народного единства
16:49Силовики задержали подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне
16:36Жительница Севастополя отдала почти 600 тысяч рублей за фейковую квартиру
15:45Возвращенных с Украины пленных доставят в Москву для лечения
15:38В Севастополе снова открыли рейд после утренней атаки беспилотников
15:25"Грязная" бомба и удар по Балаклавской ТЭС: топ новостей недели
15:08ВС России за сутки уничтожили 9 пунктов управления украинских войск
15:06Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области
14:58ВC РФ уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 2 установки HIMARS под Харьковом
14:28Пушилин сообщил об обмене с Киевом пленными по формуле 50 на 50
14:24В Запорожье взорвали алюминиевый комбинат, где базировались наемники
14:13ВМС Британии участвовали в подрыве "Северных потоков" – Минобороны РФ
Лента новостейМолния