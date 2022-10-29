https://crimea.ria.ru/20221029/krymskie-oteli-ne-speshat-snizhat-tsennik-nesmotrya-na-nizkuyu-zagruzku-1125147083.html
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T19:55
2022-10-29T19:55
2022-10-29T19:55
радио "спутник в крыму"
туризм в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Гость студии отметил, что этот сезон выдался очень непростым, в том числе из-за прерванного авиасообщения. Теракт на Крымском мосту также внес свою лепту, но уже в преддверии осенних каникул.При этом он отметил, что владельцы гостиниц по какой-то причине не спешат снижать цены или предоставлять скидки для крымчан. А этот факт может стать решающим для местного населения при выборе места отдыха. По мнению эксперта, руководству круглогодичных отелей стоит пересмотреть ценовую политику, а не пытаться заработать "все и сразу".Ранее эксперт сообщил, что школы отменили групповые экскурсии в материковые регионы после теракта на Крымском мосту.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, крым
Крымские отели не спешат снижать ценник несмотря на низкую загрузку
Крымские отели держат цены и надеются на местного туриста – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым.
Крымские отельеры рассчитывают, что крымчане проведут осенние каникулы и новогодние праздники в отелях полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
Гость студии отметил, что этот сезон выдался очень непростым, в том числе из-за прерванного авиасообщения. Теракт на Крымском мосту также внес свою лепту, но уже в преддверии осенних каникул.
"Число броней из других регионов действительно упало. Поэтому отельеры надеются, что крымчане проведут каникулы в отелях региона", – сообщил Тарасенко.
При этом он отметил, что владельцы гостиниц по какой-то причине не спешат снижать цены или предоставлять скидки для крымчан. А этот факт может стать решающим для местного населения при выборе места отдыха. По мнению эксперта, руководству круглогодичных отелей стоит пересмотреть ценовую политику, а не пытаться заработать "все и сразу".
Ранее эксперт сообщил, что школы отменили групповые экскурсии в материковые регионы
после теракта на Крымском мосту.