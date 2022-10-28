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Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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https://crimea.ria.ru/20221028/krymskie-shkolniki-otmenili-turpoezdki-posle-terakta-na-krymskom-mostu-1125128723.html
Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту
Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту
Большая часть школ Крыма отменили ранее запланированные экскурсии в материковые регионы страны после теракта на Крымском мосту. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T07:11
2022-10-28T07:11
радио "спутник в крыму"
крым
туризм в крыму
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Большая часть школ Крыма отменили ранее запланированные экскурсии в материковые регионы страны после теракта на Крымском мосту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.Он отметил, что прошлые и позапрошлые каникулы школьники не выезжали за пределы полуострова из-за пандемии. В этом году руководство региона сняло данный запрет.Сейчас большая часть экскурсионных поездок проводится внутри региона и в Севастополь. Востребованы туристические объекты на Южном берегу полуострова, в Евпатории и Феодосии. Высоким спросом пользуется Никитский ботанический сад и пещера "Таврида", отметил гость студии. Однако это в большей степени поездки одного дня, в отличие от выезда за пределы региона, когда ребята могли путешествовать неделю.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
https://crimea.ria.ru/20221023/polovina-krymskikh-gostinits-ne-poluchili-ni-odnoy-zvezdy-1125048103.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, туризм в крыму, образование в крыму и севастополе
Крымские школьники отменили турпоездки после теракта на Крымском мосту

Крымские школьники на предстоящий каникулах будут путешествовать по полуострову

07:11 28.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Большая часть школ Крыма отменили ранее запланированные экскурсии в материковые регионы страны после теракта на Крымском мосту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил член совета комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Анатолий Тарасенко.
Он отметил, что прошлые и позапрошлые каникулы школьники не выезжали за пределы полуострова из-за пандемии. В этом году руководство региона сняло данный запрет.
"За это время все соскучились по экскурсиям, поэтому бронировать групповые поездки для школьников начали еще в августе и сентябре", – сообщил Тарасненко.
Сейчас большая часть экскурсионных поездок проводится внутри региона и в Севастополь. Востребованы туристические объекты на Южном берегу полуострова, в Евпатории и Феодосии. Высоким спросом пользуется Никитский ботанический сад и пещера "Таврида", отметил гость студии. Однако это в большей степени поездки одного дня, в отличие от выезда за пределы региона, когда ребята могли путешествовать неделю.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 16:36Радио "Спутник в Крыму"
Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымТуризм в КрымуОбразование в Крыму и Севастополе
 
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