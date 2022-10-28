https://crimea.ria.ru/20221028/napadenie-na-dom-pelosi--chto-izvestno-1125143171.html

Нападение на дом Пелоси – что известно

Нападение на дом Пелоси – что известно - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Нападение на дом Пелоси – что известно

На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско произошло нападение, в ходе которого пострадал ее супруг, он в больнице. Об этом РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T16:45

2022-10-28T16:45

2022-10-28T16:45

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СИМФЕРОПОЛь, 28 окт – РИА Новости Крым. На дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско произошло нападение, в ходе которого пострадал ее супруг, он в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Пелоси, документ цитирует РИА Новости.Отмечается, что нападение на резиденцию произошло рано утром в отсутствие хозяйки. В доме находился ее супруг.Отмечается также, что нападавший уже задержан, причина его атаки на дом спикера выясняется. Супруг Пелоси в больницеПелоси – первая женщина-спикер Палаты представителей Конгресса США. Активный борец за права ЛГБТ и других меньшинств. В сентябре 2019 года инициировала процесс импичмента президента Дональда Трампа.Среди последних заявлений Пелоси острую дискуссию вызвали ее высказывания о роли США в судьбе Тайваня, как и сам визит спикера палаты представителей США на остров 2 августа. В МИД России приезд спикера на Тайвань оценили как "очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин".Позже в МИД КНР анонсировали введение Китаем санкций в отношении Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников в связи с допущенным американским политиком провокационным визитом на Тайвань 2 августа.

https://crimea.ria.ru/20220804/garmonii-rynka-ssha-i-kitaya-s-vizitom-pelosi-prishel-konets--mnenie-1124056350.html

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сша, в мире, происшествия, политика