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Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T09:01
2022-10-28T09:01
магатэ
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости."В ближайшие пару дней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, эксперты посетят, в том числе, объект по разработке и развитию под Киевом, на котором они уже были в сентябре. Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний и торий. Однако в этот раз спектр будет расширен.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт &gt;&gt;"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.После этого эксперты должны будут сделать отчет по итогам проверки. На это, по словам руководителя агентства, понадобится несколько дней.Также Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и призвал к созданию зоны безопасности вокруг нее.И добавил, что МАГАТЭ нарастит количество экспертов на объектах Украины. В их числе Гросси назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС."Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", - отметил он.Ранее стало известно, что МАГАТЭ после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы" направит в Киев и Желтые воды своих экспертов. Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
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РИА Новости Крым
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магатэ, украина, в мире
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси

Гросси: эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку по "грязной бомбе" на Украине

09:01 28.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости.
"В ближайшие пару дней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, эксперты посетят, в том числе, объект по разработке и развитию под Киевом, на котором они уже были в сентябре. Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний и торий. Однако в этот раз спектр будет расширен.
Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>
"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
После этого эксперты должны будут сделать отчет по итогам проверки. На это, по словам руководителя агентства, понадобится несколько дней.
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Также Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и призвал к созданию зоны безопасности вокруг нее.
"Мы подошли к моменту, когда все согласны с тем, что должна быть установлена зона безопасности. Мы обсуждаем ее параметры. Но эти дискуссии занимают слишком много времени. Мы уже должны были создать зону безопасности. И это был один из главных моих посылов членам СБ ООН. Надеюсь, что ее создание - это вопрос дней", - сказал Гросси.
И добавил, что МАГАТЭ нарастит количество экспертов на объектах Украины. В их числе Гросси назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС.
"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", - отметил он.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы" направит в Киев и Желтые воды своих экспертов. Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.
24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
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