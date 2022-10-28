https://crimea.ria.ru/20221028/kogda-magate-nachnet-proverku-po-gryaznoy-bombe-zayavleniya-grossi-1125132405.html

Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси

Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси

Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T09:01

2022-10-28T09:01

2022-10-28T09:01

магатэ

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости."В ближайшие пару дней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, эксперты посетят, в том числе, объект по разработке и развитию под Киевом, на котором они уже были в сентябре. Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний и торий. Однако в этот раз спектр будет расширен.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.После этого эксперты должны будут сделать отчет по итогам проверки. На это, по словам руководителя агентства, понадобится несколько дней.Также Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и призвал к созданию зоны безопасности вокруг нее.И добавил, что МАГАТЭ нарастит количество экспертов на объектах Украины. В их числе Гросси назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС."Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", - отметил он.Ранее стало известно, что МАГАТЭ после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы" направит в Киев и Желтые воды своих экспертов. Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.

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https://crimea.ria.ru/20221025/gryaznaya-bomba-chto-eto-i-chem-grozit-1125075297.html

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магатэ, украина, в мире