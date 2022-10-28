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Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T09:01
2022-10-28T09:01
2022-10-28T09:01
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости."В ближайшие пару дней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, эксперты посетят, в том числе, объект по разработке и развитию под Киевом, на котором они уже были в сентябре. Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний и торий. Однако в этот раз спектр будет расширен.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.После этого эксперты должны будут сделать отчет по итогам проверки. На это, по словам руководителя агентства, понадобится несколько дней.Также Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и призвал к созданию зоны безопасности вокруг нее.И добавил, что МАГАТЭ нарастит количество экспертов на объектах Украины. В их числе Гросси назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС."Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", - отметил он.Ранее стало известно, что МАГАТЭ после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы" направит в Киев и Желтые воды своих экспертов. Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.
https://crimea.ria.ru/20221027/kievskiy-rezhim-uzhe-zametaet-sledy-podgotovki-gryaznoy-bomby--putin-1125129284.html
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магатэ, украина, в мире
Когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе": заявления Гросси
Гросси: эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку по "грязной бомбе" на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни начнут проверку информации о подготовке на Украине "грязной бомбы", инспекторы уже в пути. Об этом со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси сообщает РИА Новости.
"В ближайшие пару дней", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, эксперты посетят, в том числе, объект по разработке и развитию под Киевом, на котором они уже были в сентябре. Гросси отметил, что обычно МАГАТЭ ищет обогащенный уран, плутоний и торий. Однако в этот раз спектр будет расширен.
"В этом случае упоминаются определенные изотопы - цезий и стронций. В этот раз мы будем выполнять другую работу", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
После этого эксперты должны будут сделать отчет по итогам проверки. На это, по словам руководителя агентства, понадобится несколько дней.
Также Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и призвал к созданию зоны безопасности вокруг нее.
"Мы подошли к моменту, когда все согласны с тем, что должна быть установлена зона безопасности. Мы обсуждаем ее параметры. Но эти дискуссии занимают слишком много времени. Мы уже должны были создать зону безопасности. И это был один из главных моих посылов членам СБ ООН. Надеюсь, что ее создание - это вопрос дней", - сказал Гросси.
И добавил, что МАГАТЭ нарастит количество экспертов на объектах Украины. В их числе Гросси назвал ЧАЭС, Хмельницкую, Южно-Украинскую АЭС.
"Мы будем направлять больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты на Украине", - отметил он.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ после сообщений о подготовке режимом Зеленского "грязной бомбы" направит в Киев и Желтые воды своих экспертов
. Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.
24 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск Игорь Кириллов заявил, что работы по созданию Украиной "грязной" бомбы находятся на завершающей стадии, Киев планирует осуществить провокацию и обвинить в этом Россию.