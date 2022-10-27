https://crimea.ria.ru/20221027/zapret-na-prodazhu-alkogolya-vveden-na-zaporozhe--vlasti-1125115288.html
Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти
Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти
Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T16:21
2022-10-27T16:21
2022-10-27T16:21
запорожская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Так, в случае нарушения запрета предпринимателям грозит штраф от 10 тыс. рублей за первое нарушение до 30 тыс. рублей за повторное."Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона "О военном положении", — подчеркнул он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти Запорожской области заявили о выборочной проверке смартфонов среди граждан на наличие подписки на украинские информационные ресурсы.
https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, общество
Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти
Власти Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя отдельным категориям
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На Запорожье вводятся жесткие ограничения на торговлю алкоголем. Продажа спиртных напитков в регионе, где введено военное положение, ограничена. Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим", — написал он в своем Telegram-канале.
Так, в случае нарушения запрета предпринимателям грозит штраф от 10 тыс. рублей за первое нарушение до 30 тыс. рублей за повторное.
"Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона "О военном положении", — подчеркнул он.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее власти Запорожской области заявили о выборочной проверке смартфонов среди граждан на наличие подписки на украинские информационные ресурсы.