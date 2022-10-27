https://crimea.ria.ru/20221027/zapret-na-prodazhu-alkogolya-vveden-na-zaporozhe--vlasti-1125115288.html

Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти

Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Запрет на продажу алкоголя введен на Запорожье — власти

Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T16:21

2022-10-27T16:21

2022-10-27T16:21

запорожская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119272477_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bb22bbc8f05340cf90a07897ff183bfb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Власти Запорожской области ввели жесткие ограничения на продажу алкоголя в регионе в связи с введением военного положения. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Так, в случае нарушения запрета предпринимателям грозит штраф от 10 тыс. рублей за первое нарушение до 30 тыс. рублей за повторное."Данное ограничение реализуется в соответствии с решением ВГА и военной комендатуры, на основании п.п. 13, п.2 ст. 7 Федерального конституционного закона "О военном положении", — подчеркнул он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее власти Запорожской области заявили о выборочной проверке смартфонов среди граждан на наличие подписки на украинские информационные ресурсы.

https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество