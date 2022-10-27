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В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T14:51
2022-10-27T14:51
запорожская область
общество
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За повторные нарушения жителей области будут штрафовать, особенно злостные нарушения закона о деятельности иноагентов повлекут за собой уголовную ответственность, добавил Рогов.Он пояснил, что новая мера продиктована режимом военного положения в Запорожской области, которое предполагает военную цензуру.Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами в регионе.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-zaporozhskoy-oblasti-mogut-vvesti-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1125092541.html
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запорожская область, общество, военное положение в новых регионах россии
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей

В Запорожской области объявили выборочную проверку телефонов жителей: что будут искать

14:51 27.10.2022
 
© Фото: pixabay.comТелефон
Телефон
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
За повторные нарушения жителей области будут штрафовать, особенно злостные нарушения закона о деятельности иноагентов повлекут за собой уголовную ответственность, добавил Рогов.
Военнослужащие РФ на центральной площади Мелитополя. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 12:40
В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
Он пояснил, что новая мера продиктована режимом военного положения в Запорожской области, которое предполагает военную цензуру.
Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами в регионе.
 
Запорожская областьОбществоВоенное положение в новых регионах России
 
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