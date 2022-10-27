https://crimea.ria.ru/20221027/v-zaporozhskoy-oblasti-budut-vyborochno-proveryat-telefony-zhiteley-1125112725.html
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T14:51
2022-10-27T14:51
2022-10-27T14:51
запорожская область
общество
военное положение в новых регионах россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_608f65529588bf24a3a7d1976373c1d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За повторные нарушения жителей области будут штрафовать, особенно злостные нарушения закона о деятельности иноагентов повлекут за собой уголовную ответственность, добавил Рогов.Он пояснил, что новая мера продиктована режимом военного положения в Запорожской области, которое предполагает военную цензуру.Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами в регионе.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-zaporozhskoy-oblasti-mogut-vvesti-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1125092541.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/15/1119495437_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a44af980675b7c3619485033f9093bc1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, общество, военное положение в новых регионах россии
В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей
В Запорожской области объявили выборочную проверку телефонов жителей: что будут искать