https://crimea.ria.ru/20221027/v-zaporozhskoy-oblasti-budut-vyborochno-proveryat-telefony-zhiteley-1125112725.html

В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей

В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В Запорожской области будут выборочно проверять телефоны жителей

В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T14:51

2022-10-27T14:51

2022-10-27T14:51

запорожская область

общество

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на пропагандистские украинские ресурсы, злостным нарушителям грозят штрафы и уголовная ответственность. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.За повторные нарушения жителей области будут штрафовать, особенно злостные нарушения закона о деятельности иноагентов повлекут за собой уголовную ответственность, добавил Рогов.Он пояснил, что новая мера продиктована режимом военного положения в Запорожской области, которое предполагает военную цензуру.Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий не исключил введения дополнительных мер безопасности для борьбы с террористами в регионе.

https://crimea.ria.ru/20221026/v-zaporozhskoy-oblasti-mogut-vvesti-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1125092541.html

запорожская область

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запорожская область, общество, военное положение в новых регионах россии