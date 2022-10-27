https://crimea.ria.ru/20221027/skolko-chasov-est-u-patsienta-s-insultom--vrach-1125126132.html

Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач

Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач

В случае возникновения геморрагического инсульта есть всего 4,5 часа, в течение которых больному должна быть оказана медицинская помощь. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T21:55

2022-10-27T21:55

2022-10-27T21:55

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В случае возникновения геморрагического инсульта есть всего 4,5 часа, в течение которых больному должна быть оказана медицинская помощь. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заведующий региональным сосудистым центром Валерий Касьянов.Врач подчеркнул, что в это время входит не только транспортировка пациента до больницы. Необходимо также провести обследование и ввести необходимые препараты. Поэтому если у человека появляются симптомы инсульта – необходимо срочно звонить в 103 и вызывать скорую.Обращаться за срочной медицинской помощью необходимо даже при наличии одного из перечисленных симптомов. Он заверил, что даже если при обследовании инсульт не подтвердится, медики все равно установят причину ухудшения состояния человека и направят его на лечение.В свою очередь главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская назвала простые правила, которые помогут избежать возникновения инсульта.

https://crimea.ria.ru/20210816/eti-priznaki-ignorirovat-nelzya-kak-vyglyadit-insult_-1118619553.html

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2022

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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии