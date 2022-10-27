https://crimea.ria.ru/20221027/skolko-chasov-est-u-patsienta-s-insultom--vrach-1125126132.html
Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
В случае возникновения геморрагического инсульта есть всего 4,5 часа, в течение которых больному должна быть оказана медицинская помощь. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T21:55
2022-10-27T21:55
2022-10-27T21:55
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В случае возникновения геморрагического инсульта есть всего 4,5 часа, в течение которых больному должна быть оказана медицинская помощь. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заведующий региональным сосудистым центром Валерий Касьянов.Врач подчеркнул, что в это время входит не только транспортировка пациента до больницы. Необходимо также провести обследование и ввести необходимые препараты. Поэтому если у человека появляются симптомы инсульта – необходимо срочно звонить в 103 и вызывать скорую.Обращаться за срочной медицинской помощью необходимо даже при наличии одного из перечисленных симптомов. Он заверил, что даже если при обследовании инсульт не подтвердится, медики все равно установят причину ухудшения состояния человека и направят его на лечение.В свою очередь главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская назвала простые правила, которые помогут избежать возникновения инсульта.
https://crimea.ria.ru/20210816/eti-priznaki-ignorirovat-nelzya-kak-vyglyadit-insult_-1118619553.html
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РИА Новости Крым
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Сколько часов есть у пациента с инсультом – врач
Перенесший инсульт должен получить медпомощь в течение первых 4,5 часов – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В случае возникновения геморрагического инсульта есть всего 4,5 часа, в течение которых больному должна быть оказана медицинская помощь. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заведующий региональным сосудистым центром Валерий Касьянов.
"После наступления геморрагического инсульта пациенту необходимо получить медицинскую помощь в течение первых 4,5 часов. Если она не будет оказана, клетки головного мозга начнут погибать. Наступят необратимые последствия для здоровья и жизни человека", – предупредил Касьянов.
Врач подчеркнул, что в это время входит не только транспортировка пациента до больницы. Необходимо также провести обследование и ввести необходимые препараты. Поэтому если у человека появляются симптомы инсульта – необходимо срочно звонить в 103 и вызывать скорую.
"На инсульт могут указывать слабость, потеря сознания, головокружение, боли и нечувствительность в руке или ноге, "перекошенное" лицо, нарушение речи", – перечислил Касьянов.
Обращаться за срочной медицинской помощью необходимо даже при наличии одного из перечисленных симптомов. Он заверил, что даже если при обследовании инсульт не подтвердится, медики все равно установят причину ухудшения состояния человека и направят его на лечение.
В свою очередь главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская назвала простые правила, которые помогут избежать возникновения инсульта.