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Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе
Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе
Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T08:24
2022-10-27T08:24
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.К ремонту так называемого "шахматного" фонтана приступили в начале сентября, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера. Сумма контракта составила порядка 13 миллионов рублей, деньги на ремонт выделили из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства Москвы с Советом министров Республики Крым.По его словам, завершить запланированные работы планируют к концу ноября.Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" – старейший и самый первый общественный парк Симферополя. Первое упоминание о нем датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города. Расположен в центральной его части, за кинотеатром "Симферополь".
https://crimea.ria.ru/20220906/v-simferopole-otremontiruyut-shakhmatnyy-fontan-za-13-mln-rubley-1124413292.html
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симферополь, городская среда
Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе

Ремонт каскадного фонтана в Екатерининском сквере Симферополя закончат к концу ноября

08:24 27.10.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт городских лестниц в Симферополе
Ремонт городских лестниц в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.
К ремонту так называемого "шахматного" фонтана приступили в начале сентября, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера. Сумма контракта составила порядка 13 миллионов рублей, деньги на ремонт выделили из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства Москвы с Советом министров Республики Крым.
"На данный момент практически все подпорные стены отремонтированы. Уже начали облицовывать стены новой гранитной плитой, приступаем к подключению инженерных сетей. В дальнейшем будем делать архитектурную подсветку", – рассказал представитель подрядной организации Сергея Павленко.
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Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" – старейший и самый первый общественный парк Симферополя. Первое упоминание о нем датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города. Расположен в центральной его части, за кинотеатром "Симферополь".
 
СимферопольГородская среда
 
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