Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе
Ремонт каскадного фонтана в Екатерининском сквере Симферополя закончат к концу ноября
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт городских лестниц в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.
К ремонту так называемого "шахматного" фонтана приступили в начале сентября, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера. Сумма контракта составила порядка 13 миллионов рублей, деньги на ремонт выделили из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства Москвы с Советом министров Республики Крым.
"На данный момент практически все подпорные стены отремонтированы. Уже начали облицовывать стены новой гранитной плитой, приступаем к подключению инженерных сетей. В дальнейшем будем делать архитектурную подсветку", – рассказал представитель подрядной организации Сергея Павленко.
6 сентября, 09:42В Симферополе отремонтируют "шахматный" фонтан за 13 млн рублей
По его словам, завершить запланированные работы планируют к концу ноября.
Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" – старейший и самый первый общественный парк Симферополя. Первое упоминание о нем датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города. Расположен в центральной его части, за кинотеатром "Симферополь".