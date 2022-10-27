https://crimea.ria.ru/20221027/kogda-zakonchat-remont-shakhmatnogo-fontana-v-simferopole-1125100704.html

Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе

Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Когда закончат ремонт "шахматного" фонтана в Симферополе

Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T08:24

2022-10-27T08:24

2022-10-27T08:24

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Ремонт каскадного фонтана на набережной реки Салгир в Симферополе завершат к концу ноября. О ходе работ рассказали в пресс-службе городской администрации.К ремонту так называемого "шахматного" фонтана приступили в начале сентября, эти работы являются частью большой реконструкции Екатерининского сквера. Сумма контракта составила порядка 13 миллионов рублей, деньги на ремонт выделили из бюджета Москвы в рамках соглашения правительства Москвы с Советом министров Республики Крым.По его словам, завершить запланированные работы планируют к концу ноября.Парк культуры и отдыха "Екатерининский сад" – старейший и самый первый общественный парк Симферополя. Первое упоминание о нем датируется 1809 годом. Является одной из достопримечательностей города. Расположен в центральной его части, за кинотеатром "Симферополь".

https://crimea.ria.ru/20220906/v-simferopole-otremontiruyut-shakhmatnyy-fontan-za-13-mln-rubley-1124413292.html

симферополь

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2022

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симферополь, городская среда