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Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС
Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС
После ночной атаки беспилотника на Балаквлавскую ТЭС потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T16:14
2022-10-27T16:14
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. После ночной атаки беспилотника на Балаквлавскую ТЭС потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Пострадавших нет.Однако, подчеркнул губернатор, это происшествие – повод соответствующим службам задуматься о дополнительном усилении защиты. По его словам, в Севастополе в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры."Мы планируем дополнительные средства, связанные с усилением физической защиты на ряде наших объектов, прежде всего, критической инфраструктуры. Это объекты тепло-, водоснабжения и электроэнергетики. Физическая защита предполагает усиленную охрану от возможных террористических актов", - подчеркнул Развожаев.
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев
Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС

Развожаев: после атаки беспилотника на ТЭС в Севастополе нужен ремонт, но станция работает

16:14 27.10.2022
 
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. После ночной атаки беспилотника на Балаквлавскую ТЭС потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Пострадавших нет.
"Очевидно, что произошла атака. К счастью, из-за того, что были применены современные средств радиоэлектронной борьбы, у врагов не получилось то, что задумывалось. Пожар и незначительные повреждения были оперативно устранены. Конечно, потребуется определенный ремонт. Но в целом на работу электростанции этот инцидент не оказал существенного влияния", - сообщил Развожаев.
Однако, подчеркнул губернатор, это происшествие – повод соответствующим службам задуматься о дополнительном усилении защиты. По его словам, в Севастополе в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры.
"Мы планируем дополнительные средства, связанные с усилением физической защиты на ряде наших объектов, прежде всего, критической инфраструктуры. Это объекты тепло-, водоснабжения и электроэнергетики. Физическая защита предполагает усиленную охрану от возможных террористических актов", - подчеркнул Развожаев.
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил Развожаев
 
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