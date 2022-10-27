https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html

Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС

Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Губернатор Севастополя рассказал об атаке беспилотника на ТЭС

После ночной атаки беспилотника на Балаквлавскую ТЭС потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T16:14

2022-10-27T16:14

2022-10-27T16:14

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. После ночной атаки беспилотника на Балаквлавскую ТЭС потребуется проведение ремонта, однако на работе электростанции инцидент не отразился, она продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Пострадавших нет.Однако, подчеркнул губернатор, это происшествие – повод соответствующим службам задуматься о дополнительном усилении защиты. По его словам, в Севастополе в ближайшее время усилят охрану объектов критической инфраструктуры."Мы планируем дополнительные средства, связанные с усилением физической защиты на ряде наших объектов, прежде всего, критической инфраструктуры. Это объекты тепло-, водоснабжения и электроэнергетики. Физическая защита предполагает усиленную охрану от возможных террористических актов", - подчеркнул Развожаев.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев