https://crimea.ria.ru/20221026/zachem-shtaynmayer-priezzhal-na-ukrainu--mnenie-eksperta-1125090260.html
Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение эксперта
Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение эксперта
Визит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в Киев – самопиар для поднятия политического рейтинга. А сам факт поездки свидетельствует о том, что у Европы... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T11:20
2022-10-26T11:20
2022-10-26T11:20
радио "спутник в крыму"
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
германия
политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Визит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в Киев – самопиар для поднятия политического рейтинга. А сам факт поездки свидетельствует о том, что у Европы нет обеспокоенности по поводу энергетической ситуации на Украине. К такому выводу пришел капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину во вторник с необъявленным визитом. Из-за воздушной тревоги он провел час в бомбоубежище города Корюковка Черниговской области. Это первый визит политика на Украину с начала российской специальной военной операции."Штайнмайер приехал в Киев на поезде, потом поехал по другим местам. Раз они приезжают — у них нет обеспокоенности. И то, что он посидел в бомбоубежище — постановка для прессы. Вы же прекрасно понимаете, он вышел на улицу и тут же объявили воздушную тревогу. Он приехал, чтобы поднять свой политический рейтинг", — прокомментировал ситуацию Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Он также отметил, что такие свободные передвижения европейских лидеров свидетельствуют о том, что проблемы с энергетикой на Украине сильно приукрашены."Он приехал, под камеры побывал на "войне", посидел в подвале. А потом пошел вкусно покушал и сладко поспал. Сам факт приезда подобного рода персонажей говорит о том, что там все работает. Эффективно и надежно. И позволяет нашим врагам колесить спокойно и показываться по телевизору. Несмотря на то, что западная пресса и эксперты грустят, у них все нормально", — предположил эксперт.По его словам, Россия могла бы бить по более серьезным и важным объектам инфраструктуры, но пока точечные удары носят демонстрационный характер."Я думаю, что наши удары носят демонстрационный характер. Процент эффективности боевого показателя результата был немалым. Но хотелось бы, чтобы удары наносились по более серьезным целям", — заявил он.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине в результате обстрелов ВС РФ.В "Укрэнерго" в среду объявили об ограничении энергопотребления на всей территории страны.
https://crimea.ria.ru/20221022/peredumal-sholts-prizval-ne-dopuskat-pryamogo-konflikta-mezhdu-rf-i-nato-1125041696.html
https://crimea.ria.ru/20221020/nebo-ukrainy-zaschischaet-vsyu-evropu-zelenskiy-potreboval-bolshe-sistem-pvo-1125007402.html
https://crimea.ria.ru/20221026/ssha-peredali-ukraine-dve-pervykh-ustanovki-pvo-nasams-1125086818.html
https://crimea.ria.ru/20221026/ogranichenie-na-potreblenie-elektroenergii-vvedeno-vo-vsey-ukraine-1125088456.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, германия, политика, мнения
Зачем Штайнмайер приезжал на Украину — мнение эксперта
Эксперт назвал приезд президента ФРГ Штайнмайера на Украину самопиаром и постановкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Визит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера в Киев – самопиар для поднятия политического рейтинга. А сам факт поездки свидетельствует о том, что у Европы нет обеспокоенности по поводу энергетической ситуации на Украине. К такому выводу пришел капитан первого ранга запаса, исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ Сергей Горбачев.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину во вторник с необъявленным визитом. Из-за воздушной тревоги он провел час в бомбоубежище города Корюковка Черниговской области. Это первый визит политика на Украину с начала российской специальной военной операции.
"Штайнмайер приехал в Киев на поезде, потом поехал по другим местам. Раз они приезжают — у них нет обеспокоенности. И то, что он посидел в бомбоубежище — постановка для прессы. Вы же прекрасно понимаете, он вышел на улицу и тут же объявили воздушную тревогу. Он приехал, чтобы поднять свой политический рейтинг", — прокомментировал ситуацию Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он также отметил, что такие свободные передвижения европейских лидеров свидетельствуют о том, что проблемы с энергетикой на Украине сильно приукрашены.
"Он приехал, под камеры побывал на "войне", посидел в подвале. А потом пошел вкусно покушал и сладко поспал. Сам факт приезда подобного рода персонажей говорит о том, что там все работает. Эффективно и надежно. И позволяет нашим врагам колесить спокойно и показываться по телевизору. Несмотря на то, что западная пресса и эксперты грустят, у них все нормально", — предположил эксперт.
По его словам, Россия могла бы бить по более серьезным и важным объектам инфраструктуры, но пока точечные удары носят демонстрационный характер.
"Я думаю, что наши удары носят демонстрационный характер. Процент эффективности боевого показателя результата был немалым. Но хотелось бы, чтобы удары наносились по более серьезным целям", — заявил он.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары
10 октября — после теракта на Крымском мосту
, за которым, по оценке российских силовиков, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день.
18 октября в офисе Зеленского признали критической ситуацию с энергетикой по всей Украине
в результате обстрелов ВС РФ.
В "Укрэнерго" в среду объявили об ограничении
энергопотребления на всей территории страны.